Vik, Socialsekreterare till Vårdplaneringsteamet, Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
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Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision – att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser – både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad – varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare i vårdplaneringsteamet. Vårdplaneringsteamets uppdrag är att vara en naturlig stark part i samverkan med slutenvården och primärvården. Den enskildes väg genom utskrivningsprocessen skall bli så effektiv som möjligt och den enskildes bästa alltid sätts i fokus.
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning, utskrivningsprocessen och arbete i verksamhetssystemet LifeCare är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att samarbeta, skapa struktur och kommunicera tydligt i både tal och skrift.
I rollen ingår ibland annat att:
• Utreda behovet av stöd i samband med utskrivning från sjukhus samt planera för trygg återgång till hemmet.
• Samverka med region, primärvård och kommunal primärvård i samband med in- och utskrivningar utifrån den enskildes behov.
• Följa upp på korttid. Planeringsenheten följer upp korttidsbeslut till dess personen lämnar korttiden, alternativt blir beviljad vård- och omsorgsboende.
• Aktivt samarbete med andra professioner för att uppnå en trygg hemgång.Kvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din yrkeskompetens, ha ett gott bemötande och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Du har ett strukturerat arbetssätt där du planerar, organiserar och prioriterar uppgifter på ett effektivt sätt. Du säkerställer att arbetet slutförs inom utsatt tid och följer upp resultat för att nå uppsatta mål.
Du har ett professionellt och vänligt bemötande, är serviceinriktad och visar respekt i alla kontakter, även när tempot är högt.
Du är flexibel och anpassningsbar, har lätt för att ställa om vid förändrade förutsättningar och ser möjligheter i förändring. Samtidigt är du lyhörd och har en god förmåga att förstå och ta hänsyn till andra människors behov, känslor och perspektiv.
För tjänsten krävs:
• Socionomexamen
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen, dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning samt kunskap om in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård.
Vi erbjuder vikariat på 100 % under perioden 1 september 2026 - 1 september 2027.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bidra med ditt engagemang och vara en del av ett professionellt team där individens behov står i centrum.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-01 Tillträde enligt överenskommelse, upphör: 2027-09-01 .
För att din ansökan ska fungera korrekt i vårt rekryteringssystem ber vi alla sökande, inklusive interna, att använda sin privata e-postadress vid ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, till exempel genom medborgarskap inom EU/EES/Schweiz eller giltigt tillstånd att vistas och arbeta här eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs Kommun
(org.nr 212000-1249)
Norrgatan 25 (visa karta
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432 80 VARBERG Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Rejhibana Osmani rejhibana.osmani@varberg.se +4634088444 Jobbnummer
9975791