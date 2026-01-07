Vik socialsekreterare till utredningsgrupp Barn och unga
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Familjeenheten i Salems kommun är en verksamhet i förändring och utveckling. Vid årsskiftet genomfördes en omorganisation där öppenvården och korta insatser för barn och unga blir en del av vår enhet. I samband med detta byter verksamheten namn till Enheten Barn och Unga.
Den nya socialtjänstlagen har nu trätt i kraft och vi arbetar aktivt utifrån lagens intentioner, med fokus på helhetssyn, samverkan, förebyggande och lättillgängliga insatser samt barns rätt till delaktighet och trygghet.
Vi söker nu en engagerad socialsekreterare för ett vikariat som vill vara med och bidra till vårt viktiga uppdrag och tillsammans med oss utveckla framtidens socialtjänst i Salem.
Om Familjeenheten
Familjeenheten består idag av en mottagningsgrupp, en utredningsgrupp för barn och unga 0-20 år, familjehemsvård samt familjerätt. Vi arbetar nära varandra över gruppgränserna i en öppen, stöttande och prestigelös arbetsmiljö. Totalt är vi 16 engagerade medarbetare som får stöd av två gruppledare, en enhetschef och en administratör. Vi värnar om en trygg och hållbar arbetsmiljö med egna kontorsrum, ett närvarande ledarskap och ett gemensamt fokus på kvalitativ verksamhetsutveckling.
Du kommer att ingå i utredningsgruppen, som består av fem socialsekreterare, där engagemang, kunskapsutbyte och kollegialt stöd är centrala delar av arbetet.
Arbetsbeskrivning
Som socialsekreterare på Familjeenheten i Salems kommun arbetar du med myndighetsutövning för barn och unga i åldern 0-20 år. Ditt huvudsakliga uppdrag är att utreda behov av stöd och skydd enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2025:400). Du ansvarar för att genomföra förhandsbedömningar, utreda och följa upp beslutade insatser. Arbetet utgår från barnets bästa och barnets rätt att komma till tals, i enlighet med bestämmelser i SoL. Tjänsten innebär nära samverkan med barn och unga, vårdnadshavare, skola, hälso- och sjukvård, BUP samt interna aktörer. Samverkan sker både i akuta ärenden och i långsiktigt uppföljningsarbete. Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du har socionomexamen enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:7) och goda kunskaper i aktuell lagstiftning, särskilt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning och arbete enligt BBiC-modellen (Barns behov i centrum), samt om du har arbetat i verksamhetssystemet Treserva. Erfarenhet av arbetssättet Signs of Safety och bedömningsverktygen EARL och SAVRY är också meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är strukturerad, trygg i din yrkesroll och har en god självinsikt. Du bygger tillitsfulla relationer och samarbetar väl med kollegor, andra professioner och brukare. Du kommunicerar tydligt, tar ansvar och behåller lösningsfokus även i pressade situationer.Om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start enligt överenskommelse till 31 december, 2026. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-21.
Hos oss möts du av ett engagerat arbetslag med starkt kollegialt stöd och ett närvarande ledarskap. Du får möjlighet att vara delaktig och påverka i en verksamhet som är i ständig utveckling.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö med balans mellan krav och stöd,
friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme och goda anställningsförmåner, samt ett arbete där samarbete, tillit och respekt är självklara värden. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Enhetschef
Emelin Atas emelin.atas@salem.se Jobbnummer
