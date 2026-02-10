Vik, Socialsekreterare till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2026-02-10
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Inom myndighet hemtjänst arbetar vi utifrån individens behov och erbjuder insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Vårt arbete bygger på respekt, professionalism och ett nära samarbete över yrkesgränser - både internt inom kommunen och med externa aktörer. Genom aktiv uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering säkerställer vi kvalitet och utveckling. Hos oss gör du konkret skillnad - varje dag.
På myndighet hemtjänst arbetar vi utifrån individens behov och erbjuder insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), där det främst handlar om att ge individer en trygg och meningsfull vardag. Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering. Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som socialsekreterare under sommaren 2026. I rollen hanterar du ansökningar, genomför utredningar och gör bedömningar enligt SoL. Arbetet innebär kontinuerlig kontakt med brukare, anhöriga och samarbetspartners, och du får möjlighet att utvecklas i en meningsfull och samhällsviktig roll.
Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och arbete i verksamhetssystemet LifeCare är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, särskilt din förmåga att samarbeta, skapa struktur och kommunicera tydligt i både tal och skrift.
I rollen ingår ibland annat:
• Att utreda och fatta beslut enligt SoL och andra tillämpliga lagrum
• Att följa upp beviljade insatser
• Att föra strukturerad dokumentation
• Att ha ett nära samarbete med kollegor, verksamheter och andra myndigheter
• Att medverka i verksamhetsutveckling och kvalitetssäkringKvalifikationer
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din yrkeskompetens, ha ett gott bemötande och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är initiativtagande och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du har god prioriteringsförmåga, ett strukturerat och rättssäkert arbetssätt samt trivs i en roll som kräver såväl analys som kommunikation. Du bör ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha flera kontaktytor, både internt och externt.
För tjänsten krävs:
• Socionomexamen eller annan utbildning som ger motsvarande kompetens.
• Studier vid socionomprogram
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• Meriterande: erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL, dokumentation enligt lagstiftning och erfarenhet av LifeCare.
Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och erfarenhet av dokumentation enligt gällande lagstiftning är meriterande.
Vi erbjuder semestervikariat på 100 % under perioden juniaugusti 2026. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, bidra med ditt engagemang och vara en del av ett professionellt team där individens behov står i centrum.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Rejhibana Osmani rejhibana.osmani@varberg.se +4634088444 Jobbnummer
9732936