Vik. socialsekreterare till individ- och familjeomsorgen, Torsby kommun
Torsby kommun / Socialsekreterarjobb / Torsby Visa alla socialsekreterarjobb i Torsby
2026-03-10
, Sunne
, Hagfors
, Munkfors
, Arvika
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Torsby kommun i Torsby Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Torsby kommun söker en socialsekreterare med inriktning mot barn och familj. Socialsekreteraren kommer att arbeta med myndighetsutövning där de huvudsakliga arbetsuppgifterna är att handlägga barnavårdsärenden 0-20 år enligt Sol och LVU samt utifrån annan relevant lagstiftning.
Arbetsgruppen består idag av 9 socialsekreterare och IFO-chef. Arbetsgruppen är uppdelad i en Utredningsgrupp där mottagningsfunktion för barn och unga ingår och en verkställighetsgrupp.
Hos oss får du möjlighet att arbeta brett i ditt uppdrag tillsammans med en arbetsgrupp som värnar om de människor vi möter men också om varandra som kollegor. Vi erbjuder dig en arbetsplats med ett intressant, omväxlande arbete i en stimulerande och positiv arbetsgemenskap, med möjlighet till intern och extern handledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen och gärna med tidigare erfarenheter av myndighetsutövning inom området barn och unga. Du är strukturerad och flexibel i ditt arbete och kan vara drivande i samverkan med andra myndigheter. Du har en förmåga att samarbeta med andra i ett arbetslag, är ödmjuk och kan fatta beslut samt har en humanistisk människosyn som innebär att du tror på alla människors lika värde och en tro på att människor har en egen förmåga att utveckla sina egna resurser.
Du ska ha god kännedom om gällande lagstiftning och du ska självständigt kunna planera och organisera ditt arbete effektivt och arbeta flexibelt under eget ansvar. Du ska kunna uttrycka dig tydligt och enkelt i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav då arbetet medför resor i tjänsten.
Vi ser det som en meriterande om du har kunskap om de utredningsmetoder och bedömningsinstrument såsom BBIC, signs of safety samt erfarenhet av arbete i verksamhetssystemet Lifecare.
ÖVRIGT
Torsby kommun samarbetar med Offentliga Jobb i rekryteringsärenden. Offentliga Jobb vänder sig till dig som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Det är också vårt rekryteringsverktyg för att hantera ansökningar samt ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan (personligt brev, CV/meritförteckning, referenser och löneanspråk) via Offentliga Jobb! Betyg/intyg lämnar du först efter begäran.
Intervjuer kommer att ske löpande under rekryteringstiden, så vänta inte med din ansökan.
Vi har gjort vårt medieval och vill därför inte bli kontaktade av säljbolag.
Läs mer: Torsby kommuns webbplats
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sn 2026/10". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby kommun
(org.nr 212000-1777) Kontakt
IFO-chef
Julia Nilsson 073-271 22 59 Jobbnummer
9787667