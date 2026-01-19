Vik, Socialsekreterare till avdelning hemtjänst - Socialförvaltningen
2026-01-19
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. På myndighet hemtjänst arbetar vi utifrån individens behov och erbjuder insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), där det främst handlar om att ge individer en trygg och meningsfull vardag.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Vill du arbeta med att ge människor stöd i svåra livssituationer och samtidigt bidra till ett rättssäkert och professionellt socialt arbete? Vi söker nu socialsekreterare till avdelning hemtjänst inom socialförvaltningen, en roll där du gör verklig skillnad för individen och samhället.
Som socialsekreterare arbetar du med myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Du ansvarar för utredning, bedömning, beslut och uppföljning av insatser. Arbetet innebär kontakt med både individer, familjer och nätverk, samt samverkan med interna och externa aktörer. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Lifecare.
Du följer gällande lagstiftning, riktlinjer och arbetssätt och är en viktig del i att säkerställa kvalitet, rättssäkerhet och likabehandling. Arbetet ställer krav på att kunna fatta självständiga beslut och samtidigt bidra till ett gott samarbete i teamet.
I rollen ingår ibland annat:
• Att utreda och fatta beslut enligt SoL
• Att följa upp beviljade insatser
• Att föra strukturerad dokumentation
• Att ha ett nära samarbete med kollegor, verksamheter och andra myndigheter
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i din yrkeskompetens, ha ett gott bemötande och kunna arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du är initiativtagande och hanterar utmaningar på ett konstruktivt sätt. Du har god prioriteringsförmåga, ett strukturerat och rättssäkert arbetssätt samt trivs i en roll som kräver såväl analys som kommunikation. Du bör ha fallenhet för att bygga relationer då du kommer ha flera kontaktytor, både internt och externt.
För tjänsten krävs:
• Socionomexamen eller utbildning som bedöms ge motsvarande kompetens
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Erfarenhet av myndighetsutövning enligt SoL och erfarenhet av dokumentation enligt gällande lagstiftning är meriterande.
Vill du vara med och bidra till ett professionellt socialt arbete med individen i fokus? Då ser vi fram emot din ansökan.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
