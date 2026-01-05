Vik. sjuksköterska dagtidstjänst till Remautologimottagningen i Danderyd
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Har du ett genuint intresse för att utvecklas inom specialistvård och arbeta med reumatologiska patienter? Vill du vara en del av ett engagerat team där du får möjlighet att växa både professionellt och personligt? Då kan du vara den vi söker till vår reumatologimottagning i Danderyd vid Karolinska Universitetssjukhuset!
Du erbjuds
ett intressant och spännande arbete på reumatologimottagningen/dagvården där du får möjlighet att arbeta i team med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare
individuellt anpassat introduktionsprogram
arbetstid förlagd dagtid, måndag-fredag
utifrån arbetsgruppens behov planerar vi för fortlöpande kompetensutveckling
engagerade kollegor där vi tillsammans i team arbetar utifrån ett helhetsperspektiv
möjlighet att var med och utveckla verksamheten framåt.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Vi söker nu en sjuksköterska till vår reumatologimottagning vid Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd. Mottagningen ligger i Danderyds Sjukhus lokaler, men är en del av Karolinska Universitetssjukhusets växande verksamhet, vilket gör oss till Sveriges största reumatologiska enhet. Med utökade resurser och fortsatt fokus på högspecialiserad vård erbjuder vi en spännande möjlighet för dig som kommer till oss att utvecklas och bidra till vården av patienter med reumatiska sjukdomar.
Som sjuksköterska ansvarar du bland annat för dagvårdsenheten (infusionsenhet). När du sedan har fått en viss tids erfarenhet kommer du även att ha egen mottagning med fokus på information/utbildning och uppföljning av patienter med reumatologiska tillstånd och medicinering. I arbetet ingår en del administration och arbete i digitala system och nationella kvalitetsregistret. Arbetsuppgifterna är lärorika och utmanande och du kommer ständigt att utvecklas i din sjuksköterskeroll. Som en del av vår 24/7-verksamhet kan helgpass komma att ingå.
Tjänsten avser ett vikariat på 11 månader med möjlighet till förlängning.
Vi söker dig som
är nyfiken på att lära dig om reumatiska sjukdomar
är intresserad av utvecklingsarbete
arbetar självständigt och tar egna initiativ
samarbetar för att nå gemensamma mål
är empatisk och lyhörd och sätter patienten i centrum. För dig är patientsäkerhet viktigt och du vill få patienten att känna sig engagerad i sin egenvårdKvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års yrkeserfarenhet som sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet inom öppenvård och reumatologi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Inflammation & Åldrande
Tema Inflammation och Åldrande omfattar internmedicinska specialiteter såsom endokrinologi och metabolism, njurmedicin, gastroenterologi och lungmedicin samt geriatrik, reumatologi, hud och venereologi.https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/tema-inflammation-och-aldrandeon/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, OO Gastro hud och reuma Kontakt
Bita Nourozian bita.nourozian@regionstockholm.se Jobbnummer
9668555