Vik. SFI-lärare till Tora Vega Folkhögskola i Lund. Vikariat (75-100 %)
2026-05-26
Vill du arbeta i en modern och idéburen utbildningsverksamhet med anor sedan 1868? Tora Vega Folkhögskola kombinerar lång erfarenhet med utveckling, nytänkande och ständig förändring för att möta framtidens behov inom utbildning och folkbildning. Vi finns i Åkarp, Lund och sedan 1 januari 2026 även i Landskrona.
Hos oss får du möjlighet att varje dag göra skillnad för våra deltagare. Samtidigt blir du en del av en engagerad och dynamisk arbetsplats där förändring, flexibilitet och utveckling är en naturlig del av vardagen.Publiceringsdatum2026-05-26Om tjänsten
Vi söker dig som vill undervisa i ett flexibelt och modernt semidistansupplägg eller distans inom SFI studieväg 3. Undervisningen sker både på plats och digitalt vilket kräver att du har en pedagogisk helhetsyn, är mycket trygg i digitala lärmiljöer och tycker om att arbeta varierat och kreativt. Huvudorten för tjänsten är i Lund men vid behov kommer du även undervisa på andra utbildningar/kurser som finns hos oss i Lund/Åkarp eller på distans.
Tjänsten är ett vikariat på 75 %, med möjlighet till utökning upp till heltid utifrån verksamhetens behov.
Hos oss kommer du att:
planera och genomföra undervisning inom SFI
arbeta med både klassrumsundervisning och distansmoment
följa upp deltagarnas progression och närvaro
anpassa undervisningen efter individuella behov
delta i arbetet med nationella prov
arbeta med mentorskap och pedagogisk administration
bidra till skolans gemensamma aktiviteter och studiebesök
samarbeta nära kollegor, administration och skolledning
Vi söker dig som har:
lärarlegitimation i svenska som andraspråk och/eller svenska
erfarenhet av undervisning inom SFI
vana att arbeta utifrån kursmål och styrdokument
erfarenhet av nationella prov inom SFI
mycket god digital kompetens och vana vid digitala lärplattformar
erfarenhet av pedagogisk verksamhe, gärna av vuxenutbildning
Och som är:
pedagogisk, tydlig och relationsskapande
flexibel och lösningsorienterad
trygg i en mångkulturell och dynamisk miljö
kreativ och engagerad i deltagarnas utveckling
van att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning: augusti 2026 - maj 2027
Omfattning: 75 % (möjlighet till utökning utifrån verksamhetens behov)
Semestertjänst med differentierad undervisningstid
Tillträde enligt överenskommelse
Verksamhetsort: Lund
Vid erbjudande om anställning behöver du visa upp godkänt utdrag ur belastningsregistret för HVB-hem.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 juni 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansök via: https://toravega.se/jobba-hos-oss/
Din ansökan ska innehålla:
CV/meritförteckning och kort personligt brevKontaktuppgifter för detta jobb
Layal Ghajraoui
SFI-rektor och biträdande rektor för folkhögskolan, 070-841 90 63, layal@toravega.se
Eduardo Gran Villanueva-Contreras,
Skolchef/Rektor, 076-546 44 02, eduardo@toravega.se
Om Tora Vega Folkhögskola - FÖR IMORGON SEDAN 1868!
Tora Vega Folkhögskola - tidigare Folkhögskolan Hvilan - är Sveriges äldsta folkhögskola. Vi är en idéburen, icke-vinstdrivande och religiöst samt politiskt obunden organisation där mångfald, inkludering och livslångt lärande står i centrum.
I våra verksamhetsorter Åkarp (Burlöv), Lund och Landskrona bedriver vi bland annat Allmän kurs, yrkesutbildningar, SFI, SMF (Studiemotiverande folkhögskolekurs) och uppdragsutbildningar. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och förnyelse för att möta framtidens behov inom utbildning, inkludering och folkbildning.
Vi samverkar också med ett antal samarbetspartners för att skapa relevanta utbildningar och stärka individers möjligheter till studier, arbete och delaktighet i samhället.
Läs mer på www.toravega.se
och följ oss gärna på Facebook, Instagram, TikTok och LinkedIn. För verksamheten i Landskrona kan du även läsa mer på www.landskronafolkhogskolor.se.
