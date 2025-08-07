Vik. Leg Sjuksköterska/Distriktssköterska Ljusdals kommun
Vår verksamhet
Verksamheten för Hälso- och sjukvård utgör en del av sektor välfärd i Ljusdals kommun och består av ca 60 medarbetare.
Vi är ett mångprofessionellt team med sjuksköterskor, distriktsköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, rehabassistenter, samordnare och enhetschefer som tillsammans utvecklar hälso- och sjukvården i nära samarbete med externa professioner med medborgarna i fokus.
Kraven på kommunal hälso-och sjukvård förändras successivt, allt svårare sjuka vårdas i hemmet och på SÄBO vilket kräver mer avancerad sjukvård inom vår verksamhet. Vi ska utföra en trygg, säker och kvalitativ hälso- och sjukvård vilket kräver en ständig utveckling av verksamhet och personal.
Vi ansvarar kommunal hälso- och sjukvård på verksamheterna för särskilt boende, LSS boende, socialpsykiatri, korttidsboende samt hemsjukvård i ordinärt boende. Våra verksamheter finns belägna runt om i kommunen, i Ljusdal, Järvsö, Färila, Los och Ramsjö. Vi bemannar även Regionens Hälsocentral med sjuksköterska/distriktssköterska i Los och Ramsjö.
Ditt uppdrag
Arbetet som sjuksköterska/distriktssköterska i kommunal hälso- och sjukvård innebär att du självständigt bedömer, planerar, organiserar och utför medicinska behandlings-och omvårdnadsinsatser. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt agera som råd och stöd för övriga professioner i teamet runt patienten. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Relevant specialistutbildning och tidigare yrkeserfarenhet, speciellt inom kommunal hälso- och sjukvård är meriterande. B-körkort och goda muntliga samt skriftliga kunskaper i det svenska språket är krav för att kunna utföra arbetet. Vi lägger stort fokus på personlig lämplighet och ser gärna att du har lätt att samarbeta, har god kommunikativ förmåga, är flexibel, kan arbeta självständigt och strukturerat samt trivs med varierande arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda ett vikariat på ett år med tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse men med rätt till heltid. Vi erbjuder en placering inom Hemsjukvården Ljusdal ordinärt boende som utgår från vårt huvudkontor i Ljusdal. Jourtid utgår arbetet också från huvudkontoret och planeras utifrån patienternas behov.
Inom hälso- och sjukvården Ljusdals kommun arbetar vi främst dagtid på ett rullande 15-veckorsschema men med cirka 7 vardagkvällar samt helgtjänstgöring dag och kväll var femte helg. Jourverksamhet för natten bemannas med separat nattpersonal. Arbetstid förläggs generellt enligt allmänna bestämmelser (AB) med arbetstidsförkortning 38,25h/vecka utöver nattpersonal som förläggs med 34h/vecka.
Du erbjuds en individuellt anpassad introduktion vilket anses som en viktig förutsättning för att du ska känna dig trygg och utvecklas i ditt arbete. Du har även möjlighet till studielön vid vidareutbildning till specialistsjuksköterska.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan. Urval och tillsättning kan komma att ske löpande under ansökningstiden, så vänta inte med att skicka din ansökan till oss!
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta:
Enhetschefer Jakob Klang 072-5884702 & Martin Wedmark 073-2701488.
Lokal facklig kontaktperson Vårdförbundet, Elina Sörell & Sandra Skog, kontakta Ljusdals kommuns växel 0651-180 00 och efterfråga kontakt.
Kontroll mot misstanke- och belastningsregister kommer att göras avseende alla personer som arbetsgivaren har för avsikt att anställa eller anlita för patientnära arbete utifrån att de kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet? Ersättning
