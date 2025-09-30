Vik. lärare i Sv/En åk 7-9 till Hammarskolan
2025-09-30
Så roligt att just du funderar på att söka ett jobb hos oss! Vi har hand om den kommunala servicen för Västerbottens, till ytan, minsta kommun. Sett till befolkningsmängd är vi däremot fjärde störst och här bubblar det av möjligheter, gemenskap och framtidstro. Med bara lite drygt 20 minuter med tåget från Umeå är Vännäs en perfekt mix av det enkla, naturnära livet och den stora stadens myllrande möjligheter.
Som medarbetare i vår organisation spelar du en viktig roll och gör skillnad för medborgarna. Vi bygger välfärden tillsammans. Välkommen med din ansökan!
Lärare åk 7-9
Till höstterminen 2025 vill vi på Hammarskolan förstärka vårt lärarteam med vikarierande lärare inom ämnesområdena svenska/engelska.
Kanske är det just du som vill komplettera vårt team? Är du en positiv och utvecklingsinriktad person som brinner för att skapa undervisning och lärandemiljöer som ger alla elever möjlighet att nå sin maximala potential, oavsett utgångsläge? Grattis, nu har du chansen att bli en del av vårt team!
Beskrivning av skolan
På Hammarskolan är vi övertygade om att alla kan, alla vill och alla ska lyckas. Vår verksamhet genomsyras av engagemang, kunskap och trygghet. Vi strävar varje dag efter att bli Sveriges bästa skolkommun! Hammarskolan är en åk 7-9 skola med ca 300 elever. Vi är övertygade om att det är genom goda samarbeten som vi når resultat och därför är begreppet "Tillsammans" ett nyckelord för vår verksamhet.
Förväntansdokument
I vår kommun förväntar vi oss att alla våra medarbetare arbetar utifrån vårt förväntansdokument:
Alla kan, alla vill och alla ska lyckas
Undervisningen: All undervisning är effektiv, kvalitativ och har ett tydligt ledarskap.
Ledning och stimulans: Vi leder och stimulerar alla barn och elever, och har högre positiva förväntningar.
Relationerna: Vi utvecklar förtroendefulla och positiva relationer med och mellan barn och elever, vårdnadshavare, medarbetare och chefer.
Tillsammans: Vi samarbetar, har tilltro, hjälper och stöttar varandra för att utveckla undervisningens och verksamhetens kvalitet. Vi tar vårt ansvar och gör det vi sagt vi ska göra.
Resursnyttjande: Vi använder varje resurs på bästa sätt för att bidra till varje barns och elevs utveckling och resultat. Vi fokuserar på att arbeta smartare och mer effektivt och inte hårdare.
Extra anpassningar och särskilt stöd: Vi tar ansvar för att extra anpassningar och särskilt stöd genomförs skyndsamt, är verkningsfulla, samordnade, tydliga, synliga och speglar behoven. De dokumenteras, följs upp och förändras vid behov.
Du
• lägger stor vikt vid att skapa goda relationer och samarbeten
• bidrar i stor utsträckning till den pedagogiska utvecklingen i ditt arbetslag
• ser din roll i hela enhetens utveckling
• har höga positiva förväntningar på elever och kollegor
• agerar för att alla ska trivas och nå sin fulla potential
• har ett formativt arbetssätt som synliggör lärandet
• känner väl till styrdokumenten och dess innehåll och är motiverad att arbeta utifrån dem
• är kunnig inom och intresserad av digitala verktyg
• är behörig för arbete inom åk 7-9
• har för tjänsten adekvata kunskaper i svenska språket
Kvalifikationskrav
Utbildad grundskollärare åk 7-9
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Publiceringsdatum2025-09-30
Tillträde sker efter överenskommelse. Urval och intervju sker löpande.
Våra förmåner
Som medarbetare i Vännäs kommun får du flera förmåner.https://vannas.se/kommun-och-politik/ledigajobb/formaner-i-vannas-kommun Ersättning
Månadslön Så ansöker du
