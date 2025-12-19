Vik. lärare i naturvetenskap till Ängelholms gymnasieskola VT 26
2025-12-19
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa?
Ängelholms gymnasieskola är en inspirerande mötesplats för kunskap och utveckling. Det är en stor arbetsplats - varje dag tar vi emot ca 1500 elever! För att erbjuda en bra verksamhet är vi ca 200 medarbetare.
Ängelholms gymnasieskola har motiverade elever och kunnig personal. Våra gymnasieprogram är lokaliserade till tre olika skolenheter; Rönnegymnasiet, Valhall College och Victoriaskolan. Vi har goda resultat och anstränger oss för att utveckla verksamheten i takt med omvärlden. Skolan får medial uppmärksamhet för både goda initiativ från lärare och framgångsrika resultat hos elever. Sökandetillströmningen till våra program är god.
Vi söker en engagerad lärare som vill arbeta tillsammans med oss på Ängelholms gymnasieskola för att entusiasmera eleverna och skapa en skola där både elever och medarbetare känner stor delaktighet. Gemensamt strävar vi efter att ständigt förbättra verksamhetens innehåll och resultat.
I tjänsten ingår undervisning på högskoleförberedande program, samt bedömning och planering. Utöver detta ingår även övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom ramen för lärarrollen, däribland mentorskap. Du kommer att tillhöra ett arbetslag inom ditt ämnesområde, och verka för att utveckla undervisningen tillsammans med andra pedagoger.
Tjänsten är placerad på Rönnegymnasiet i centrala Ängelholm.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet inom naturvetenskap på gymnasienivå. Det är meriterande om du har några års erfarenhet av pedagogiskt arbete med ungdomar.
Utöver dina ämnesspecifika kunskaper har du även andra viktiga kvaliteter som bidrar till att skapa en god arbetsmiljö för både elever och medarbetare. För eleverna är du en trygg och tydlig ledare i olika undervisningssituationer. Du har en förmåga att inspirera och engagera dem till lärande utifrån deras varierade förutsättningar. I din kommunikation med såväl elever som medarbetare och vårdnadshavare är du lyhörd, flexibel och har ett lugnt och vänligt bemötande. Vidare har du lätt att skapa förtroende i dina olika relationer. Som person är du driven och nyfiken på att ständigt lära dig nya saker. Du ser lärande som en viktig del av både elevernas och din personliga utveckling.
God samarbetsförmåga, erfarenhet av arbete i arbetslag samt intresse av att driva pedagogiskt utvecklingsarbete är viktiga egenskaper. Du är öppen för att arbeta över program- och ämnesområdesgränser och är agil i det. Du har ett intresse för hur vi tillsammans, oavsett våra olika roller, kan arbeta med elevhälsa. Eleverna är din främsta prioritet och du samarbetar med elever och personal på ett opretentiöst sätt för att verksamheten ska blomstra.
Det är en självklarhet att du använder digitala verktyg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Sysselsättningsgraden är 60 %.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms kommun ska du ange detta i din ansökan.
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
