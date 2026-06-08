Vik Lärare i idrott och hälsa, engelska och NO till Paradisskolan (ht 26)
Trollhättans Kommun / Grundskollärarjobb / Trollhättan Visa alla grundskollärarjobb i Trollhättan
2026-06-08
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Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Paradisskolan söker nu en engagerad och flexibel lärare för ett vikariat under höstterminen 2026. Vikariatet sträcker sig från terminsstart höstterminen 2026 fram till vecka 44, som ersättning för en föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I detta vikariat kommer du att undervisa elever i årskurs 5 och 6 i ämnena:
Idrott och hälsa
Engelska
NO
Du blir en del av vårt arbetslag 4–6, där du arbetar nära kollegor för att skapa struktur, trygghet och goda lärmiljöer för eleverna. Tillsammans planerar och följer ni upp undervisningen, utvecklingen i gruppen och stödet kring elevernas lärande.
Om Paradisskolan
Paradisskolan ligger i Källstorp i västra Trollhättan och har cirka 400 elever från årskurs 4 till 9. Vi har en elevgrupp med stor variation i språk, erfarenheter och bakgrunder – något vi ser som en styrka i skolans kultur och undervisning.
Skolan erbjuder även English Speaking Class (ESC) i vissa ämnen och tar emot elever från hela Trollhättan samt från många delar av världen.
Vi arbetar utifrån vår vision:
"Tillsammans skapar vi framtiden genom form, förutsättningar och förväntan."
Det innebär att vi:
tror att alla elever vill lyckas
skapar framgång genom samarbete
möter varandra med respekt och nyfikenhet
provar olika metoder för att varje elev ska nå sitt bästa jagKvalifikationer
Vi söker dig som i första hand är legitimerad lärare och som kombinerar djup ämneskunskap med ett starkt relationellt ledarskap. Du leder undervisningen genom tydlighet, värme och struktur, och bygger förtroendefulla relationer som gör det möjligt för varje elev att nå sin potential.
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i idrott och hälsa, engelska och/eller NO för aktuell årskurs
alternativt har relevant ämneskompetens och erfarenhet av undervisning för årskurs 4–6
bygger goda relationer med elever och skapar trygghet, struktur och studiero
har ett varmt och tydligt pedagogiskt ledarskap
planerar varierad och engagerande undervisning som möter elevernas olika behov
samarbetar väl i arbetslag och bidrar positivt till skolans utvecklingsarbete
Vi välkomnar alla sökande som har relevant bakgrund och ett genuint engagemang för elevernas lärande och välmående.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Vikariat: 19/8 2026 fram till vecka 44, orsak föräldraledighet.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans Kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Almerisa Custovic, Rektor 0520-496639 Jobbnummer
9953660