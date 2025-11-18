Vik. lärare akutskola/särskild undervisningsgrupp, Sturegatan 21
Stureskolan är en F-6 skola belägen i Hedemoras centrum. Det går ca 300 elever på skolan och vi har fyra fritidsavdelningar. Stureskolans personal arbetar i team där ett team verkar runt en årskurs eller ämnen.
Arbetsplatsen kännetecknas av engagerade medarbetare med hög kompetens och god serviceanda och samarbetsförmåga. På vår skola bedrivs aktiva pedagogiska utvecklingsarbeten som planeras och leds av våra fem förstelärare, just nu har vi fokus på kooperativt lärande och värdegrundsfrågor runt trygghet och trivsel.
Du kommer att planera, genomföra och utvärdera undervisning på Sturegatan 21, akutskola och undervisning för elever med anpassad studiegång/ eller tillhörande särskild undervisningsgrupp. Du kommer att arbeta i ett team innehållande Socialpedagog, Elevassistent. Undervisningsgruppens storlek varierar över tid.
Ni i teamet kommer tillsammans arbeta med att utvärdera, utveckla och förbättra undervisningen i samråd med klasslärarna. Även att dokumentera, följa upp samt kommunicera mål och utveckling med elever och vårdnadshavare.
Till ditt stöd finns Stureskolan och Centrala elevhälsans professioner.
Vi söker dig som är en legitimerad lärare F-3 eller F-6.
Vi ser att du är klar och tydlig i din kommunikation och har förmåga att motivera och entusiasmera elever till att ta till sig ny kunskap. På ett flexibelt sätt kunna anpassa undervisningen så varje elev får utvecklas utifrån sin förmåga.
Du har även har en god förmåga att hitta samarbetsformer samt skapa goda relationer till eleverna och till arbetskamrater.
Du kan anpassa undervisningen och skapa ett inkluderande klassrumsklimat som bidrar till trivsel, studiero och lärande.
Personlig lämplighet kommer att tas i beaktning.
För anställning krävs utdrag ur belastningsregistret.
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.
Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.
