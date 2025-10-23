Vik. Kvalificerad administratör till Boendeenheten i Upplands Väsby kommun
2025-10-23
Vi söker en kvalificerad administratör till Boendeenheten i Upplands Väsby kommun.
Har du en högskoleutbildning som socionom eller liknade? Är du dessutom en strukturerad och trygg person med god kommunikativ förmåga? Tveka inte att skicka in din ansökan!
Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt och utvecklande arbete som du har stora möjligheter att vara med och påverka.
Vi erbjuder dig möjlighet att få arbeta i en organisation under utveckling och med modern teknik och ser möjligheter i förändringar. Som anställd hos oss uppmuntrar vi och tar tillvara din vilja att bredda din kunskap. Du får ett nära och coachande ledarskap, extern handledning samt bostadsjuridisk handledning. Du får möjlighet till en tjänst med arbetsvecka om 38,75 h och halvdag före röd dag.Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Boendeenheten är en av sju enheter inom individ- och familjeomsorgen, tillhörande social- och omsorgskontoret. Boendeenhetens huvudsakliga verksamhetsområden är att utreda, fatta beslut och följa upp sociala bostadskontrakt, administrera kontrakten samt har ansvar för kommunens vräkningsförebyggande arbete.
På enheten arbetar två boendekonsulenter, tre boendevägledare, en administratör, en biträdande enhetschef och en enhetschef. Vår administratör ska gå på föräldraledighet och vi behöver därför en vikarie.Om tjänsten
Som administratör på Boendeenheten kommer du att arbeta med fakturor och beställningar, försäkringsärenden, felanmälningar till hyresvärdar, ta emot rättelseanmaningar från olika hyresvärdar och vara enhetens systemförvaltare i fastighetssystemet Phytagoras samt övriga administrativa uppgifter för enheten.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Högskoleutbilning, till exempel som socionom, statsvetare eller motsvarande.
- Erfarenhet av arbete som administratör, gärna inom en myndighet.
- B-körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av bostadsfrågor inom en socialförvaltning.
- Kunskap om adekvat lagstiftning som till exempel hyreslagstiftningen.
- Erfarenhet av att arbeta med människor med någon form av social problematik
- Kunskap inom bostadsjuridiska frågor
Som person är du strukturerad, trygg och samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga. För oss innebär det att du arbetar med enhetens behov i fokus. Du har lätt att samarbete såväl internt som externt. Vidare behöver du vara analytisk och kunna ta initiativ. Du är flexibel och kan omprioritera vid behov. Du organiserar ditt arbete väl samt ser till att slutföra det som påbörjats inom uppsatta deadlines.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/262". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Soma Hama Ghareb 08-51802535 Jobbnummer
9571931