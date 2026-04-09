Vik kurator alt psykolog till mott för psykisk hälsa Tumba vårdcentral
Region Stockholm / Kuratorjobb / Botkyrka Visa alla kuratorjobb i Botkyrka
2026-04-09
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vik kurator alt psykolog till psykosocialt team på Tumba vårdcentral
Vill du vikariera på vår verksamhet för psykisk hälsa i Tumba?
Tumba i Botkyrka kommun växte upp runt pappersbruket redan på 1700-talet och erbjuder idag ett trivsamt område med allt från flerfamiljshus-villa-lantbruksmiljö. Tumba vårdcentral finns i välplanerade och rymliga lokaler nära Tumba centrum och nås på 20 minuter från Stockholm södra station. Vi prioriterar arbetsmiljö, gott samarbete och trivsel. Tillsammans jobbar vi för att erbjuda en högkvalitativ primärvård för vår befolkning.
Vårdcentralen, med ca 15 000 listade patienter, har geografiskt samordningsansvar för primärvården i Botkyrka. Vi består av husläkarmottagning med hemsjukvård, distriktssköterskemottagning, BVC, psykosocialt team samt rehabiliteringskoordinator. Vi har även ansvar för utökade insatser för barn- och unga psykisk hälsa för Botkyrka och Salems kommuner. Vi har ett bra samarbete med primärvårdsrehabilitering i området.
Vi erbjuder
Tumba vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska trivas och utvecklas i din profession. Som medarbetare har du förmåner som friskvårdsbidrag, fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar.
Om vikariatet
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av bedömning och behandling av vuxna med lindrig till måttlig psykisk ohälsa, stödjande samtal vid kris/livsomställningar eller sorg, och psykologisk behandling vid exempelvis stress/utmattning, depression, ångestsyndrom och sömnproblem. Vi remitterar vidare till specialiserad vård när det finns behov av det. Du har ansvar för det psykosociala perspektivet på mottagningen tillsammans med det psykosociala teamet.
Vi erbjuder grupphandledning 2 timmar 2 ggr/månad med extern handledare. För närvarande har vi två kuratorer som arbetar med vuxna patienter i psykosociala teamet samt en rehabkoordinator. Vi har också psykologer och kurator som arbetar med barn- och unga uppdraget. Det finns möjlighet till viss distansarbete. Publiceringsdatum2026-04-09Kvalifikationer
Socionomexamen och grundläggande psykoterapiutbildning gärna KBT-inriktning. Alt. leg psykolog.
Legitimerad hälso- och sjukvårdskurator.
Du får gärna ha erfarenhet från primärvård eller psykiatri.
Kunskap i journalsystemet Take Care är önskvärt. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och ansvarstagande, trygg i din yrkesroll. Du är intresserad av behandling/samtalsterapi inom en primärvårdskontext. Du är ödmjuk, flexibel och initiativtagande. Du kan arbeta självständigt men trivs också med teamarbete och ser det som självklart att samarbeta med kollegor och samarbetspartners.
Anställningsform
Vikariat med start snarast och minst 6 mån med sannolik förlängning.
Vi går löpande igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen att söka!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
https://www.regionstockholm.se/jobb-1/Lediga-jobb/#!/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Gunilla Wurtzel, SACO 08-12340487 Jobbnummer
9845697