Vik. kommunikatör, inriktning storytelling och medieproduktion
Marks kommun, Kommunledningskontoret / Journalistjobb / Mark Visa alla journalistjobb i Mark
2025-10-29
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Kommunledningskontoret i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Är du en kreativ berättare som behärskar både kameran, mikrofonen och tangentbordet? Nu söker vi en vikarierande kommunikatör till vår kommunikationsenhet som vill bidra till att berätta Marks kommuns historier på ett engagerande och professionellt sätt.
I rollen kommer du främst att arbeta med storytelling och innehållsproduktion i olika format. Du producerar material för webb, sociala medier och andra kommunikationskanaler från idé till färdig produkt. Det kan handla om allt från att filma och redigera videoreportage, spela in poddar, skriva nyhetsartiklar och producera grafiskt material.
Du arbetar nära verksamheterna för att hitta och lyfta fram berättelser som engagerar och informerar invånare, medarbetare och andra målgrupper. Du är van att arbeta självständigt men är också en lagspelare som bidrar till ett kreativt och prestigelöst team.Dina arbetsuppgifter
• Producera video- och ljudmaterial från planering och inspelning till redigering
• Skriva texter anpassade för olika plattformar och målgrupper
• Fotografera för webb, sociala medier och tryck
• Utveckla och producera innehåll för sociala medier
• Samarbeta med verksamheter för att identifiera och berätta relevanta historier
• Arbeta med storytelling i olika format och kanaler
• Bidra till utvecklingen av kommunens kommunikationKvalifikationerKvalifikationer
• Högskoleutbildning inom kommunikation, medieproduktion, journalistik eller motsvarande som vi bedömer likvärdig
• Dokumenterad erfarenhet av medieproduktion (video/ljud)
• God förmåga att skriva och anpassa texter för olika målgrupper och kanaler
• Erfarenhet av fotografi
• Goda kunskaper i relevanta produktionsverktyg och redigeringsprogram
• Körkort (B-behörighet)
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Kunskap om kommunikation i sociala medier
• Erfarenhet av att arbeta med varumärke och kommunikationsstrategi
• Kunskap om tillgänglighet och inkluderande kommunikation
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för storytelling och innehållsproduktion
• Är kreativ och har förmåga att hitta nya vinklar och perspektiv
• Trivs med att arbeta både självständigt och i team
• Är flexibel och kan hantera flera projekt samtidigt
• Har god förmåga att möta och kommunicera med olika människor
• Är tekniskt kunnig och hänger med i utvecklingen inom digital kommunikation
• Är initiativtagande och lösningsorienterad
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286253". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Kommunikationschef
Helen Westman helen.westman@mark.se 0320-218129 Jobbnummer
9578723