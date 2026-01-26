Vik Inköpskoordinator Kategori & Inköp sökes till Martin & Servera
Var med och gör varje dag lite godare! Är du en erfaren inköpskoordinator som vill vara med och fortsätta stärka vårt arbete inom Kategori & Inköp och samtidigt utveckla restaurangbranschen tillsammans med oss? Just nu söker vi en inköpskoordinator för ett vikariat på ca. 1 år med möjlighet till förlängning.
Vi på Martin & Servera levererar mat, dryck och tjänster till restauranger och storkök, över hela Sverige. Som marknadsledare driver vi utvecklingen och jobbar hårt för att göra varje dag lite godare. I rollen som inköpskoordinator har du en viktig nyckelroll i att ansvara och bidra till att driva Kategori & Inköps övergripande uppdrag och affärsplan. Du bidrar till att vi har ett attraktivt, aktuellt och tillgängligt sortiment för våra kunder.
Du blir en del av vår avdelning Kategori & Inköp och här jobbar vi med strategiskt inköp, vilket innebär att vi ansvarar för förutsättningarna från leverantörer. Vi ansvarar för avtal, vår masterdata, bilder, sortimentsstyrning, kvalitetskontroller samt kampanjer. Våra kollegor på operativt inköp avropar varorna, och ansvarar för lager samt logistik. Som inköpskoordinator hos oss arbetar du i affärsområdet Bas & Specialist och arbetsuppgifterna är varierande och du blir spindeln i nätet och det är viktigt att du kan hålla många bollar i luften och jobba självständigt. Du arbetar i nära samarbete med ansvariga kategorichefer med allt från affären till leverantörerna. Vi fördelar ansvaret inom gruppen efter verksamhetens behov men också utefter medarbetarnas kompetens och utvecklingsvilja. Vi har en stark intern gemenskap där vi jobbar tillsammans, stöttar varandra och har roligt ihop.
Ett hållbarhetsarbete i framkant.
Hållbart företagande är en integrerad del i hur vi inom Martin & Servera utvecklar affärer. Vi är övertygade om att företag kan förändra samhället till det bättre. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att maximera affärs- och samhällsnytta och samtidigt minimera negativ påverkan på människa, djur och natur. Du blir en viktig del av det arbete som vi tillsammans gör varje dag för en mer hållbar framtid.
Stabilt och långsiktigt.
Vi har en stark och långsiktig ägare i form av familjeägda Axel Johnson, vilket skapar både trygghet och stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen.
Vi erbjuder dig.
Hos oss får du ett spännande jobb med goda förmåner som till exempel ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdande bidrag och lunchsubvention. Vi utmanar oss själva och värdesätter prestationer på samma sätt som vi värnar om en bra balans mellan jobb och privatliv. Vi erbjuder möjlighet till distansarbete två dagar i veckan. För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• Administration kring artikel- och leverantörsmasterdata.
• Leverantörsportal, drift och medverkan i utvecklingsteam.
• Ansvarig för att koordinera och administrera klipp och partier.
• Ansvarig för att koordinera och administrera prisskillnader mellan vårt system och fakturor från leverantörer.
• Leverantörskontrakt gällande tex kampanjprodukter och produktinformation
• Rollen deltar i diverse projekt, exempelvis att koordinera utskick och informationsinsamling från leverantörssidan. Övriga arbetsuppgifter så som att hantera eller rikta frågeställningar till rätt funktion.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
Vi vill att du är en handlingskraftig och nyfiken kollega som gillar ordning och struktur, har en administrativ ådra och ett stort mått av tålamod. Du behöver vara pedagogisk, det är många ärenden där du blir en viktig nyckel i att säkra andras leverans. Du behöver tycka om att ta stort eget ansvar, där du har en tydlig målbild men ser det som härligt utmanande att det inte är en löpande-band-verklighet vi befinner oss i. Kontakterna är många i denna tjänst och därför gillar du att träffa nya människor, lyfta telefonluren eller använda digitala kontaktvägar.
För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du:
• Har god datorvana och speciellt insatt i Excel
• Vi ser att du har eftergymnasial utbildning, och extra meriterande om det är inom strategiskt inköp, ekonomi eller projektledning
• Har du arbetat inom Foodservice är det också meriterande
• Vi jobbar mest på svenska men du behöver även kunna hantera engelska i både tal och skrift
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest. Det är för att kunna jämföra kandidater på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringsprocessen på vår hemsida.
Sista ansökningsdag är 2026-02-11
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat i ca 1 år med möjlighet till förlängning
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Adress: Lindhagensgatan 133, Stockholm
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Waraporn Changseesuk på Kategori & Inköp, waraporn.changseesuk@martinservera.se
. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-partner Clara Holmstedt på clara.holmstedt@martinservera.se
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd 08-722 26 30.
Martin & Servera är Sveriges ledande restauranggrossist och levererar dagligen drycker, färskvaror, livsmedel, utrustning, tjänster och kunskap till restauranger och storkök. Martin & Servera-gruppen består av moderbolaget Martin & Servera samt dotterbolagen Martin & Servera Restauranghandel med restaurangbutiker, Martin & Servera Logistik, Galatea och Sorundahallarna.
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och vår planet gör vi varje dag lite godare. Som medarbetare hos oss är du en viktig del av vår framgång. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara och vi växer och utvecklas tillsammans. Välkommen till oss! Ersättning
