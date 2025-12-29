vik. grundskollärare 4-6 ma/no till Allerums skola
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev.
Nu söker vi en vikarierande lärare till Allerums skola då en av lärarna går på föräldraledighet med start i augusti. Tjänsten är i åk 4-6 i bland annat ämnena matte/No. Då organisationen inte är klar till nästa läsår kan undervisningen och mentorskapet bli från åk 4-6. Du kommer att arbeta tillsammans med en annan lärare då vi arbetar i två lärarsystem. Tillsammans lägger ni upp undervisningen och planerar och utvärderar. Mentorskap ingår där du följer upp elevernas lärande på utvecklingssamtal samt skriftliga omdömen alternativt betyg. Du ingår i ett arbetslag med en arbetslagsledare där ni varje vecka ses och planerar. Du kommer även att vara med på studiestöd där eleverna kommer och får extra hjälp med sina studier.
Allerums skola har en hög trygghet och trivsel både bland elever och medarbetare. Vi arbetar utifrån vår vision att tillsammans lär vi mer. Vi jobbar nära våra elever hela tiden och ser till att vara tillgängliga under skoldagen. Ett nära sammarbete med vårdnandshavare är viktigt och vi har tät dialog. Kunskap, trygghet och trivsel är våra ledord som vi hela tiden följer upp. På skolan har vi även olika gemensamma temadagar där vi gör saker tillsammans och planerar. Vi är en mindre skola vilket också gör att vi måste vara flexibla och ställa upp för varandra i vardagen. Vi är varandras arbetsmiljö och därför är det viktigt att du bidrar till glädje, positivitet och ser möjligheter. Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i en av klasserna i åk 4-6 i ma/no samt ha mentorskap. Du arbetar tillsammans med en annan lärare i klassen och ni får stor frihet att lägga upp er undervisning tillsammans. Du ingår i ett arbetslag med andra pedagoger i åk 4-6. Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning. Du anpassar din undervisning så att alla elever kan nå så långt de kan i sitt lärande.
Bra om du har god IT kunskap och är insatt i nya lärverktyg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Kvalifikationer
Du är behörig lärare med lärarlegitimation. Du är behörig i ämnena matematik och No. Du har erfarenhet av att arbeta med barn och unga. God kunskap om IT och alternativa lärverktyg. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Anställningsform: Tidsbegränsad
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: 2026-08-01
Varaktighet: Juni 2027
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
