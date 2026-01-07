Vik familjebehandlare till Öppenvårdsteamet
2026-01-07
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Arbetsplatsbeskrivning
Öppenvårdsteamet är en del av socialförvaltningens första linje och består av ett mindre arbetslag med sju medarbetare, präglat av nära samarbete och god teamkänsla. Verksamheten riktar sig till barn, unga och familjer och har ett tydligt fokus på tidiga, lättillgängliga och förebyggande insatser. Arbetet bedrivs i nära samverkan med familjer och andra viktiga aktörer runt barnet och utgår från ett systemiskt och relationsorienterat förhållningssätt, där barnets bästa, delaktighet och trygghet är vägledande. Insatserna utformas tillsammans med familjen utifrån deras behov och kan ges både som öppna insatser och på uppdrag genom biståndsbeslut från socialtjänsten.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Som familjebehandlare arbetar du med barn, unga och familjer där det finns en komplex och sammansatt problematik. Uppdraget syftar till att stärka skyddsfaktorer, minska riskfaktorer och skapa hållbara förändringar i familjens vardag. Familjebehandlarens arbete bedrivs inom ramen för socialtjänstens pågående omställning, där frivilliga och öppna insatser utgör en allt större och central del av öppenvården. Uppdraget präglas av tidiga, tillgängliga och relationsskapande insatser som syftar till att förebygga mer ingripande åtgärder och stärka familjens egen förmåga till varaktig förändring. Arbetet sker även på uppdrag av socialtjänsten och genomförs i nära samverkan med familjen och andra relevanta aktörer runt barnet.
Behandlingsarbetet utgår från ett systemiskt och relationsbaserat perspektiv, där barnets behov alltid står i centrum. Insatserna anpassas efter familjens specifika situation och kan bestå av enskilda samtal, familjesamtal, föräldrasamtal samt nätverksmöten. Arbetet kan ske både i familjens hemmiljö och i verksamhetens lokaler. I rollen ingår att arbeta med strukturerade och evidensbaserade metoder.
Dokumentation och uppföljning är en integrerad del av arbetet. Familjebehandlaren ansvarar för löpande journalföring och uppföljningar i Treserva samt för att bidra med underlag till uppdragsgivare. Arbetet präglas av tydlighet, rättssäkerhet och professionellt ansvarstagande.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som socionom eller likvärdig akademisk examen som arbetsgivaren anser vara likvärdig.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med komplex familjeproblematik
• Steg 1-utbildning.
• Vidareutbildning inom exempelvis familjeterapi, KBT, ABC, FFT eller Tryggare Barn
• Utbildning i och erfarenhet av rePULSE, MI och/eller Kriminalitet som livsstil
• Erfarenhet och kunskap i Signs of Safety
• Erfarenhet av att arbeta med dokumentation i Treserva.
• Annan språkkompetens än svenska och engelska
Om anställningen
Tjänsten är ett vikariat på heltid med start snarast enligt överenskommelse och ca ett år. Välkommen med din ansökan senast 2026-01-21.
Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
