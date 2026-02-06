Vik familjebehandlare till enheten för råd och stöd
2026-02-06
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Enheten för Råd och stöd är en utförarenhet inom Socialtjänsten i Knivsta som består av 18 medarbetare och en enhetschef. Råd och stöds arbetsuppgifter spänner över ett brett fält och inrymmer i stort sett alla insatser som kommunen erbjuder inom ramen för individ- och familjeomsorgens öppenvård. På enheten har vi ett systemteoretiskt förhållningssätt vilket genomsyrar alla delar av vårt arbete. Vi är en stabil, välutbildad och erfaren arbetsgrupp. Nu söker vi dig som vill vara med och stärka upp vårt team under tiden en medarbetare är på föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
På Råd och stöd arbetar vi med stödsamtal, vägledning och behandlingsarbete. Arbetet innefattar allt från generellt förebyggande insatser till intensivt hemmabaserat behandlingsarbete. Målgruppen är barn, ungdomar, föräldrar samt hela familjer. Vi ansvarar också för familjerättens samarbetssamtal. På enheten finns även medarbetare som ansvarar för stöd och behandling till vuxna med beroendeproblematik samt våldsutsatta och våldsutövare.
Arbetsuppgifterna på Råd och stöd är mycket varierande och behoven hos dem som söker stöd hos oss skiljer sig mycket åt. Detta kräver stor flexibilitet hos behandlarna. Arbetsuppgifterna utförs både självständigt och tillsammans med kollegorna på enheten. Som familjebehandlare på Råd och stöd behöver du vara beredd på att arbeta inom de flesta av enhetens ansvarsområden. Arbetet sker såväl i våra besökslokaler som i klienternas hemmiljö, och ofta i samarbete med skola, elevhälsa, vårdgivare, polis och andra enheter inom kommunen.
I samverkan med kommunens boendestöd har vi utvecklat insatsen Familjeteam, som riktar sig till föräldrar med kognitiva nedsättningar. I denna tjänst kommer du att arbeta med Familjeteam men också med annan familjebehandling. Familjeteamsarbetet innebär en tät samverkan med boendestöd och innefattar till stor del familjebehandling i hemmiljön. Tjänsten förutsätter att du har kunskap och erfarenhet inom NPF och kognitiva nedsättningar samt att du känner dig bekväm och trygg i att genomföra familjebehandling i hemmiljön.KvalifikationerKvalifikationer
* Socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
* Flerårig erfarenhet av socialt arbete med barn/unga och familjer
* B-körkort
* Kunskap och erfarenhet av NPF och kognitiva nedsättningar.
Meriterande:
* Erfarenhet av behandlingsarbete med barn/unga och familjer.
* Vidareutbildning inom relevanta områden/metoder, t.ex. COPE, ABC, Tejping, FFT, Tryggare Barn, Trappan, PYC, MI
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
