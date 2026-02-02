Vik. Distriktsköterska/ sjuksköterska med erfarenhet inom Primärvården
Praktikertjänst AB / Sjuksköterskejobb / Västerås Visa alla sjuksköterskejobb i Västerås
2026-02-02
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Praktikertjänst AB i Västerås
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
, Köping
eller i hela Sverige
Information om arbetsplatsen
Tegnér Vårdcentral bedriver primärvård med vårdvalsavtal.
Tegnér Vårdcentral drivs av 4 delägare som också arbetar som familjeläkare på vårdcentralen. Utöver dessa finns ytterligare 2 anställda specialister, 7 st ST läkare och Tegnér Vårdcentral är även länets första utbildningscentral för BT läkare med för närvarande 4 BT i tjänst. Vi har en mängd olika mottagningar: Diabetes, astma/KOL, demens, inkontinens, kurator, psykolog, dietist, fysioterapeut, arbetsterapeuter, BVC, MHV och rese vaccination. Vi har Rehab koordinator som jobbar med våra sjukskrivna patienter. Vårdcentralen har ca 12 000 listade patienter. Vi är första Vårdcentral i länet som har fått listnings tak som gör att vi har ett bra arbetsklimat på mottagningen där vi kan planera hur vår mottagning ska vara längre fram. .
Delägarna värdesätter högt engagemang hos personal att utveckla både vården och verksamheten viket vi arbetar aktivt med. Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i en verksamhet där samarbete , respekt och öppen kommunikation är central värde. Arbetsuppgifter är varierande och anpassas utifrån verksamhets behov och din kompetens. Det innebär sedvanliga arbetsuppgifter som distriktssköterska så som mottagnings arbete och telefonrådgivning. Vi arbetar i journalsystem Cosmic samt använder telefonsystemet TeleQ. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska gärna med vidare utbildning som distriktsköterska. . Vana vid telefonrådgivning . Vi värdesätter tidigare erfarenhet av att arbeta på VC men det är ingen krav. Det som kan också vara meriterande är om du har goda kunskaper inom sårvård eller andra specialistmottagningar ex inkontinens, KOL/astma ,diabetes, demens, vaccination etc. Dina personliga egenskaper
Du gillar varierande arbetsuppgifter. Du är ansvarstagande , flexibel och positiv , har en vana att arbeta både självständigt och i grupp. Har en positiv och lösnings orienterad inställning. Har en god förmåga att anpassa dig i en grupp och bidra till ett gott arbetsklimat . Är lyhörd ,trygg i dig själv och prestigelös. Trivs med förändringar och kan anpassa dig när förutsättningar ändras.
Övrig information
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Vikariat ca 1 år som eventuellt kan komma att övergå till en tillsvidare anställning.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/93". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Hälso&Sjukvård, Västmanlands län, Tegnér Vårdcentral Jobbnummer
9718712