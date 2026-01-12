Vik, deltid. Filbornaskolan söker ämneslärare till GY, Svenska och Engelska
2026-01-12
Brinner du för språk, lärande och mötet med unga människor? Vi söker nu en vikarierande ämneslärare i svenska och engelska till gymnasiet. En engagerad pedagog som vill göra skillnad i klassrummet och bidra till elevernas utveckling, både kunskapsmässigt och personligt.
Om arbetsplatsen
Helsingborgs stads skolor är en resursstark och värdestyrd organisation. Här blir du som medarbetare en viktig del i vår gemensamma vision att skapa den bästa skolan för varje barn och elev. Hos oss arbetar du i en engagerad och stöttande personalgrupp med stark samarbetskultur. Ledarskapet präglas av tillit, tydlighet och nära dialog. Vi tror på professionellt handlingsutrymme, gemensamt ansvar och kontinuerlig utveckling.

Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande ämneslärare i svenska och engelska ansvarar du för planering, undervisning, bedömning och uppföljning i dina kurser, i nära samarbete med kollegor i ämneslaget. Du möter elever på olika program och med olika förutsättningar, vilket ställer krav på tydlig struktur, relationsskapande och ett inkluderande arbetssätt.
Mentorskapet är en särskilt viktig del av uppdraget hos oss. Som mentor har du en central roll i att följa elevernas helhetssituation (studier, träning, mående och balans i vardagen) och i att stötta dem i att kombinera gymnasiestudier med en ambitiös idrottssatsning. Du samarbetar med tränare, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa goda förutsättningar för både prestation och välmående.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling.

Kvalifikationer
Du har lärarutbildning med behörighet i svenska och engelska för gymnasiet. Har erfarenhet av undervisning på gymnasiet och/eller högstadiet, gärna inom flera program. Har god förmåga att planera, genomföra och följa upp undervisning med tydlig struktur och variation. Är trygg i bedömning och återkoppling utifrån gällande styrdokument. Har lätt för att skapa goda relationer med elever och kollegor. Trivs med mentorsrollen och ser elevens hela studiesituation, särskilt i kombinationen studier-idrott. Är flexibel, lösningsfokuserad och samarbetsinriktad. Stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Vikariatet kan ändras i omfattning och förlängas
Sista dag att ansöka är 260118, löpande rekrytering
Anställningsform: Visstidsanställning (sjukvikariat)
Omfattning: 40-50%
Varaktighet: 1 månad, ev. förlängning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
bitr.rektor
Jerker Modéer jerker.modeer@helsingborg.se 0733-803625 Jobbnummer
9679876