Vik bohandledare till Enheten för bostad, inkludering och administration
Karlstads kommun / Behandlingsassistentjobb / Karlstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Karlstad
2025-12-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-09Beskrivning
Avdelningen för Integration, Försörjning och Arbete (IFA) är en av tre avdelningar inom arbetsmarknads- och socialförvaltningen.
Avdelningen ansvarar bland annat för ekonomiskt bistånd, arbetsmarknadsåtgärder, sysselsättning, sociala bostadsfrågor, nyanlända samt den samlade myndighetsutövningen för unga vuxna 18-24 år. Utgångspunkten för IFA:s verksamhet är att skapa förutsättningar för individer att nå egen försörjning och tillförsäkra dem en skälig levnadsnivå, samt att främja självständighet.
Vi söker nu bohandledare till Enheten för Bostad, inkludering och administration. Anställningen är tidsbegränsad under 2026.
Enheten för bostad, inkludering och administration ansvarar för bostadssocialt arbete samt inkludering och integration av nyanlända vuxna och familjer. Vi erbjuder också boendestöd till unga vuxna, handledning i bostaden samt integrationsstöd, för att skapa goda förutsättningar för självständighet. Våra uppdrag kommer som myndighetsbeslut från socialsekreterare på IFA eller Vuxenavdelningen. I enheten ingår också det administrativa teamet för hela IFA som avdelning.
På enheten är vi en positiv och flexibel arbetsgrupp som hjälps åt och stöttar varandra i arbetet. Vi är en grupp som lägger stor vikt vid att arbetet ska utföras med en god kvalitet och med ett gott bemötande gentemot de Karlstadsbor vi möter samt våra samverkanspartners.Dina arbetsuppgifter
Som bohandledare arbetar du med mottagande av nyanlända, handledning i det egna boendet samt integrationsstöd, vilket bland annat innebär att:
- - Förbereda inför mottagande
- - Hembesök
- - Ta hand om frågeställningar som uppstår
- - Vägleda och andra praktiska inslag
- - Intern och extern samverkan
- - Iordningställande av lägenheterKvalifikationer
Vi ser att du som söker har eftergymnasial utbildning såsom behandlingsassistent utbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt behålla en tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Vi söker dig som självständigt kan planera och strukturera ditt arbete. Du är lugn, trygg och omsorgsfull. Vi kommer att lägga vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av liknande arbete och dokumentations vana är meriterande.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, IFA Kontakt
Sanna Belmén 054-5408498 Jobbnummer
9636025