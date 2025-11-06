Vik Boendekonsulent till Beroendeenheten i Upplands Väsby kommun
2025-11-06
Vi söker nu en vikarierande boendekonsulent till beroendeenheten i Upplands Väsby kommun.
Tycker du om att arbeta med människor och vill du hjälpa medborgare till att leva ett självständigt liv? För att motverka hemlöshet i Upplands Väsby kommun intensifieras arbetet med att öka omsättningen av sociala bostäder för att fler ska kunna få ett eget boende.
Vi erbjuder dig
- Ett meningsfullt och utvecklande arbete, där du har stora möjligheter att vara med och påverka ditt arbete
- En möjlighet att få arbeta i en enhet under utveckling med modern teknik som ser möjligheter i förändringar
- Extern ärendehandledning
- Extern juridisk handledning
Som anställd hos oss uppmuntrar vi och tar tillvara din vilja att bredda din kunskap om socialt arbete. Vi tror på såväl ett nära som coachande ledarskap.
Boendeenheten är en av sju enheter inom individ- och familjeomsorgen, tillhörande social- och omsorgskontoret. Enheten består av två boendekonsulenter, tre boendevägledare, en administratör och en biträdande enhetschef. Enheten ansvarar för arbetet med boendefrågor och det vräkningsförebyggande arbetet.Om tjänsten
En av boendekonsulenterna kommer att gå på föräldraledighet. Därför söker vi nu en vikarierande boendekonsulent till enheten med eventuell möjlighet till förlängning.
Du som boendekonsulent arbetar aktivt med bostadssociala kontrakt genom att;
- Utreda, fatta beslut och följa upp beslut om försökslägenheter. Målet med ett bostadssocialtkontrakt är att individen ska få ta över kontraktet.
- Tillämpar hyreslagen utöver myndighetsutövningen enligt socialtjänstlagen.
- Upprätta kontrakt, uppsägningar, rättelseanmaningar, ansöker om avhysningar, med mera.
- Verkställa andra enheters insatser i form av boende.
- Verkställa Migrationsverkets beslut och anvisningar till kommunen gällande flyktingar enligt
bosättningslagen samt massflyktsdirektivet.
- Samverka med hyresvärdar, kronofogden och andra myndigheter för att förebygga bostadslöshet.
- Delta i olika samverkansforum inklusive sip-möten, nätverksmöten, tjänstemannamöten.
- Vräkningsförebyggande arbete.
- Framöver kan det även bli aktuellt med insatsen träningslägenheter och Bostad Först. Boendekonsulent kommer utreda och fatta beslut i dessa ärenden.
- Stötta upp vid kollegors frånvaro.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har:
- Socionomexamen eller motsvarande högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Erfarenhet av myndighetsutövning inom Socialtjänst.
- Erfarenhet av att arbeta med människor med någon form av social problematik.
- B - körkort
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet som socialsekreterare med fokus på vuxna, som till exempel ekonomiskt bistånd och/eller bostadsfrågor.
- Kunskap inom bostadsjuridiska frågor.
Som person är du strukturerad, trygg och samarbetsorienterad med god kommunikativ förmåga. För oss innebär det att du arbetar med klienten i fokus. Du har lätt att samarbeta såväl internt som externt. Vidare behöver du vara analytisk och kunna ta initiativ, du har lätt för att se samband i komplex information. Du är flexibel och är inte rädd för att fatta beslut. Du organiserar ditt arbete väl samt ser till att slutföra det som påbörjats inom uppsatta deadlines.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig.
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare.html Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/276". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Soma Hama Ghareb 0851802535 Jobbnummer
9592769