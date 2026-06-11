Vik. Barnskötare till Lillsjöns förskola i Puoltikasvaara
Gällivare kommun / Barnskötarjobb / Gällivare Visa alla barnskötarjobb i Gällivare
2026-06-11
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gällivare kommun i Gällivare
, Boden
, Luleå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-11Beskrivning av verksamheten
Hej! Är du vår nya kollega?
Vi söker nu en vikarierande barnskötare till Lillsjöns förskola i Puolitkasvaara.
Som pedagog i Gällivare kommun kan vi erbjuda dig ett meningsfullt och varierande arbete med goda utvecklingsmöjligheter. Vi arbetar aktivt med att främja barns lärande genom språkutveckling, naturupplevelser och kulturell medvetenhet. Vår förskola är språkligt och kulturellt mångsidig och erbjuder en rik och varierad lärmiljö som anpassas efter barnens behov och intressen.
Vi strävar efter att skapa en trygg och inspirerande miljö där varje barn ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar, med fokus på lärande, hållbarhet och inkludering.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare kommer du tillsammans med de andra i arbetslaget genomföra de aktiviteter som är planerade utifrån Läroplanen för förskolan.Kvalifikationer
Som pedagog bör du vara ansvarstagande och ha ett tydligt ledarskap i barngruppen, du har lätt för att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor. Engagemang, lösningsfokus, flexibilitet, nytänkande och en stark förmåga att samarbeta är egenskaper vi värdesätter högt i vårt arbete, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Barnskötarutbildning eller likvärdig kompetens är meriterande. Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska enligt den nationella minoritetsspråkslagen. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun
Utdrag ur Polisens belastningsregister söker du hos Polisen.se och är ett krav. Intyget samt legitimation måste uppvisas innan anställning
Gällivare kommun erbjuder våra visstids och tillsvidareanställda möjligheten att:
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Medlemsskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: javascript:void(0)Anställningstyp/arbetstider
Vikariat, heltid. från 3 aug 2026 – 31 dec 2026.Ersättning
Månadslön, Gällivare Kommun tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna ett löneanspråk i ansökan!
Tillträde/Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 3 augusti eller enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Upplysningar
Marie Apelqvist, rektor 0970/818481
Mejl: mailto:marie.apelqvist@gallivare.se
Fackliga företrädare
Kommunal mailto:gallivare.norrbotten@kommunal.se
Välkommen, welcome, buorisboahtem, bures boahtin, tervetullut, tervetuloa till Gällivare! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9959910