Vik. Barnskötare till Höstsjöns förskola i Tjautjas
2026-05-06
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-06Beskrivning av verksamheten
Höstsjön, pedagogisk omsorg har en avdelning med 12 med barn i ålder 1-5 år. Verksamheten ligger fint belägen i ett lugnt område i Tjautjas, nära skogen och naturen. Höstsjön har även hand om skolans fritids innan och efter skoldagen.Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår arbete i barngrupp, matlagning och städning.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete i pedagogisk omsorg/förskola, barnskötarutbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren anser lämplig. Behärskar det svenska språket i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Obligatoriskt med gällande utdrag från polisens belastningsregister, finns att söka hos Polisen.se
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjligheten till att växla semesterdagar till lediga dagar
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-/jobba-som-pedagogAnställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning, Heltid från: 2026-08-03 till 2027-02-01 med stor möjlighet till förlängningErsättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-03 eller enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdagen: 2026-05-20.
Upplysningar
mailto:Peter.lindmark@gallivare.se
Rektor Höstsjön pedagogisk omsorg
Tel. 0970-81 82 27
Fackliga företrädare
kommunal, tel: 010-4429919, Gallivare.norrbotten@kommunal.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare kommun
