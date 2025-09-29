ViGör Scenglädje söker en kreativ administratör, vikariat 50 %
2025-09-29
ViGör är en ideell förening som brinner för att skapa bra verksamhet för barn och ungdomar inom scenkonst. Vi har kurser i sång, teater, musikal, dans, barnkör, instrument och zumba kids. ViGör ska vara en berikande verksamhet som grundas i att lära ut scenkonst till barn och ungdomar. Med åren har vi växt till att även bedriva fritidsklubb och fritidsgård med fokus på våra egna visioner och i ViGör-anda. All vår verksamhet baseras på trygg pedagogik som utgår från deltagarnas egna förutsättningar. Pedagogiken bygger på att deltagarna stöttas till att utveckla sitt egenvärde, med kärlek, stolthet och glädje på såväl individnivå som i grupp. Självkänsla, kreativitet och trygghet är ledord som beskriver verksamheten. Vi vill utveckla och tillgängliggöra verksamheten på ett kompetent, engagerat och nyfiket sätt.
Vi söker dig som har erfarenhet av administration och som på något sätt har en koppling till kultur. Det är mycket meriterande om du dessutom har erfarenhet inom sångundervisning.
Detta är arbetsuppgifterna:
Planering och administration av alla kurser, närvarolistor, scheman och datum
Kommunikation med vårdnadshavare, deltagare och samarbetspartners, tex studieförbund
Göra affischer, reklam, uppdatera hemsidan samt sociala medier
Planera terminsavlutningar och produktioner tillsammans med ViGör Scenglädjes verksamhetsansvarige
Fakturera våra medlemmar
Betala fakturor
Leda barnkör (med stöd av en pedagog till)
Vi söker dig som är en trygg, glad, social och inspirerande person. Du är en kreativ och initiativtagande person som tycker om att samarbeta och jobba i ett team. Du kommer jobba tätt tillsammans med vår verksamhetsansvarige.
Tjänsten är ett vikariat på 50 % från och med januari 2026 med en provanställning på 6 månader, med möjlighet till förlängning upp till ett år.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.vigorgruppen.se
Skicka ditt CV samt ett kort personligt brev till kontakt@vigorgruppen.se
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: kontakt@vigorgruppen.se Omfattning
