View360 etablerar sig i Göteborg - var med och bygg upp vårt nya team!

Vill du vara med på en spännande tillväxtresa och bygga upp något nytt i din hemstad? Nu etablerar sig View360 i Göteborg - och vi söker dig som vill bli en viktig del av vårt nya lokala team.Publiceringsdatum2025-08-28Om företaget
View360 är Sveriges ledande producent av virtuella rundturer på Google. Vi hjälper verksamheter att synas och sticka ut med visuella upplevelser som engagerar och imponerar - så att besökaren känner sig där, oavsett var de är. Vi är ett kreativt team som älskar teknik, bild och människor, och vi har kul tillsammans på vägen.
Vi har vår bas i Malmö men expanderar nu till fler städer - och Göteborg står näst på tur!
Ett urval av våra tusentals produktioner från de senaste åren:
Nio House: https://goo.gl/maps/6tHPuixBib9gyfwAA
Lily Country Club: https://lilycountryclub.view360.se/
Cafe De Oriente: https://cafedeoriente.view360.se/
Om rollen
Vi söker dig som vill vara med från början när vi bygger upp vårt team i Göteborg. Du kommer att ha en nyckelroll i både försäljning och projektledning och arbeta nära våra kreatörer, fotografer och övriga teammedlemmar - både lokalt och från vårt huvudkontor.
Dina uppgifter:
B2B-försäljning av virtuella rundturer
Projektledning av fotograferingar i och runt Göteborg
Budget- och resultatansvar
Digitala kundmöten och långsiktiga kundrelationer
Du behöver inte ha lång erfarenhet av försäljning - vi värdesätter personlighet, driv och nyfikenhet högt. Hos oss får du växa i rollen och vara med och forma vårt arbetssätt i Göteborg.
Vill du vara med och bygga upp View360:s nya team i Göteborg?
Skicka CV och några rader om dig själv till work@view360.se
, gärna med en bild. Berätta varför du vill jobba med oss och varför just du passar för rollen.
Välkommen till något nytt - hoppas vi ses!
/Teamet på View360
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: work@view360.se
Detta är ett heltidsjobb.
