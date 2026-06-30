Vietnamesiskt köksbiträde sökes till Vietsmak i centrala Nacka/Stockholm
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2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Vietsmak – en familjeägd restaurang sedan 16 juni 2023
Vietsmak är en familjeägd restaurang med fokus på hållbarhet och autentiska vietnamesiska smaker. Vårt mål är att bidra till människors välmående, värna om miljön och skapa långsiktiga värden – både för våra gäster och samhället.
Med stor omsorg och passion lagar vi all mat från grunden enligt våra egna recept. Vår basbuljong kokas under minst fem timmar, och vi lägger stor vikt vid noggranna förberedelser för att säkerställa högsta kvalitet i varje rätt.
Våra såser tillagas på plats med noggrant utvalda ingredienser såsom antiinflammatoriska kryddor, svamp, färska grönsaker och örter av hög kvalitet.
Vi använder kvalitetskött från en av Sveriges ledande leverantörer inom restaurang och storkök, vilket gör att vi kan erbjuda prisvärda rätter utan att kompromissa med kvaliteten. Hos oss serveras även ASC-certifierade räkor från Vietnam, vietnamesiskt rispapper samt färska råvaror och ekologiska grönsaker i säsong.
Sedan den 5 december 2025 finns Vietsmak även i Bromma, där vi driver verksamheten Widmark Thao Skrädderi och kemtvätt – en verksamhet som vi har bedrivit i snart över 16 år och som firar 60-årsjubileum år 2026.
Vietsmak restaurang och skrädderi ingår i Vietsmak Holding AB, och under 2026 befinner vi oss i en expansionsfas. Vi söker nu en vietnamesisk kock som vill bli en del av vårt team och bidra till att utveckla vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Tillaga autentiska vietnamesiska rätter enligt våra recept
Förbereda råvaror och arbeta med matlagning från grunden
Koka buljong och hantera långkok
Tillaga såser samt arbeta med traditionella kryddor och örter
Säkerställa hög kvalitet, smak och presentation i alla rätter
Följa hygien- och livsmedelssäkerhetsrutiner
Arbeta enligt schema dag, kväll och helgKvalifikationer
Erfarenhet av vietnamesisk matlagning
Ett genuint intresse för mat och dryck samt en vilja att ständigt utvecklas
God kunskap om traditionella råvaror och tekniker
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Förmåga att ge och ta emot feedback på ett konstruktivt sätt
En god lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Meriterande
Kreativitet och intresse för att utveckla Vietsmaks meny
Kunskap om vietnamesiskt kaffe
Vi erbjuder
En familjär och inkluderande arbetsmiljö med stark teamkänsla och kreativt samarbete
Möjlighet att arbeta med genuin och autentisk vietnamesisk matlagning från grunden
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter i ett växande företag
En arbetsplats med tydligt fokus på kvalitet, hållbarhet och långsiktigt värdeskapandeSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver din passion för mat samt varför du är rätt person för rollen som kock för Vietsmak.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team i centrala Nacka och tillsammans skapa oförglömliga matupplevelser! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30
E-post: info@vietsmak.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vietnamesisk kock i Nacka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vietsmak AB
(org.nr 559398-2076), https://vietsmak.com/
Stadshusgatan 2 (visa karta
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131 57 NACKA Jobbnummer
9984380