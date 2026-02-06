Vidmakthållandesamordnare på 2.Avtalssektionen
2026-02-06
Skulle du känna dig stolt över att tillhöra en enhet som bidrar till att utveckla och vidmakthålla Sveriges försvar? Du kan nu få möjligheten att bli vår nya medarbetare.
I rollen som vidmakthållande samordnare (VMH Samordnare) kommer du att hantera inköp inom ledningssystemområdet.
FMTIS Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) har sin huvudverksamhet förlagd i Enköping och funktionsleds av Försvarsmaktens (FM) Högkvarter. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ta ansvar för FM ledningsstödssystem under hela livscykeln, från kravställning till avveckling, under såväl fred, kris och krig.
Tjänsten som VMH Samordnare på TVK Ledsyst ingår i 2.Avtalsektionen som är placerad i Enköping. Som VMH Samordnare kommer du att arbeta i avroparklass: avancerad avropare som innebär att göra avrop från de av FM eller Försvarets Materielverk (FMV) tecknade avtal som ingåtts med en eller flera leverantörer för FM:s räkning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Hantera anskaffning samt uppföljning av kontrakt och beställningar
• Efterfråga och kontrollera offerter när giltigt avtal finns
• Utföra direktupphandlingar upp till 100 000 SEK
• Granska inkommande orderunderlag/checklista, inklusive tillhörande kontrakt och åtagandeplan
• Hantera fakturadifferenser i fråga om pris och kvantitet
• Registrera inköpen i inköpsregister
• Genomföra faktura och leveransuppföljning
• Vara delaktig i utveckling av arbetsprocesser inom vidmakthållande samt rapportera felaktigheter till FST STÖD
• Löpande hålla sig uppdaterad om gällande upphandlingsregler och interna riktlinjer
KRAV
Kvalifikationer
• Relevant utbildning som t.ex. IT/Teknik, ekonomi, inköp eller logistik alternativt erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som motsvarande
• Flerårig erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
• Mycket god muntlig och skriftlig språkframställning på svenska och engelskaPubliceringsdatum2026-02-06Dina personliga egenskaper
• Du är självgående och serviceinriktad
• Du är strukturerad och arbetar bra både självständigt och tillsammans med andra i team
• Du gillar en lärande organisation och delar med dig av dina kunskaper
• Du ser vikten av detaljer och hur de bidrar till helheten
• Du trivs med ett varierande arbetstempo utan att tappa kontrollen över tid och kvalitet
• Du gillar utmaningar och vill växa kunskapsmässigt inom området
• Du tar ansvar för eget lärande inom arbetsområdet
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av att jobba i en statlig myndighet
• Erfarenhet gällande fakturahantering
• Erfarenhet av inköpsrelaterade arbetsuppgifter
• Erfarenhet av inköp i FM affärssystem PRIO (SAP)Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Civil befattning.
Tillträdesdatum: Snarast.
Individuell lönesättning tillämpas inom ram för den lönemålbild som FM fastställt för befattningen.
Upplysningar om befattningen
Johanna Wheeldon Åsing, C AvtalS, nås via växeln 010-825 10 00.
Information om rekryteringsprocessen
Mia Penttinen, personaladministratör, nås via växeln 010-825 10 00.
Fackliga företrädare
• Saco-S - Agnetha Landquist
• SEKO - Matz Felix
• OFR/S - Martin Sparr
• OFR/O, OF FMTIS - Heikki V idell
•
Samtliga nås via växeln 010-825 10 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9727037