Vid behovs anställda sökes till natt tjänster på HVB
2025-08-08
Timvikarie sökes till våra nattjänster
I över 36 år har Krica arbetat med målsättningen att unga ska utveckla en trygghet i sig själva och finna vägen till ett meningsfullt och tillfredsställande liv.
Vi söker nu timvikarier till våra natt tjänster på våra olika HVB hem i Stockholm
I botten har du utbildning som, eller studerar till socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller annan likvärdig utbildning. Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta med unga med psykisk ohälsa eller inom liknande arbete t.ex. psykiatrin, skola eller missbruksvård. Vi förväntar oss att du som söker är trygg, strukturerad och relationsskapande. Du bör ha erfarenhet av arbete på HVB
Vi arbetar i team och vi hjälps åt och arbetar miljöterapeutiskt med våra ungdomar för att skapa en trygg, strukturerad och trivsam miljö samt att förbereda dem inför ett självständigt liv. Vi följer upp enskilda ungdomars behandling, utvärderar och planerar det i nära relation med ungdom och uppdragsgivare. I tjänsten ingår att vara delaktig i den dagliga driften av boendet. Det ingår även behandlingsrelaterade administrativa arbetsuppgifter.
Tjänsterna innefattar arbete på vaken natt på vardagar och helger efter behov. Vi ser gärna att du har möjlighet att arbete i relativt stor enhet.
Arbetet innebär främst att vara en trygg och stabil behandlare för våra ungdomar.
Som person förväntar vi oss att du bidrar med:
• Ditt engagemang
• Din samarbetsförmåga
• Din kreativitet
• Din initiativförmåga
Skicka din ansökan senast , urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Märk din ansökan med "Timvikarie Natt HVB" och om du söker till Kricagården och/eller Trädgårdsvillorna. Bifoga ett personligt brev och CV i din ansökan till: anna.medin@krica.se
Kollektivavtal finns. Utdrag ur polisens register för arbete vid HVB-hem kommer att inhämtas innan anställning. Verksamheten är HBTQIA+-certifierad liksom kvalitetscertifierad enligt ISO 9001, 15001 och 14001.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Platsansvarig Hodan Mohamed Tele: 073-9443620
Varmt välkommen att söka!
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
E-post: anna.medin@krica.se Arbetsgivare Krica Behandling och Utbildning AB
(org.nr 556754-3037)
Eolshälsvägen 14 (visa karta
)
129 37 HÄGERSTEN Arbetsplats
Krica Behandling & Utbildning AB Jobbnummer
9451036