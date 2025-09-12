Vickariat för lärare i F-klass med möjlighet till förlängning.
Kristna Skolföreningen i Örkelljunga / Grundskollärarjobb
2025-09-12
I över 50 år har Solängskolan varit en aktiv friskola med kristen värdegrund. Här finns hela skolsystemets bredd och mångfald i en trygg miljö från förskola till nionde klass. 2024 gav skolans elever så högt betyg i Skolinspektionens skolenkät att den blev topp 4 i landet på frågan om elevernas nöjdhet.
Skolans devis är att alla resurser skall komma eleverna till del och därför utmärker vi oss med en hög personaltäthet. Hela skolenheten finns i samma byggnad och rektor finns alltid nära till för snabba beslut och aktivt ledarskap utan omvägar. Vår stabila och engagerad personal brinner för att ge våra elever kunskap och värderingar för hela livet. Allt fler elever söker sig hit och därför står vi inför en utökning med nya klassrum och nya kollegor. Just nu är vi cirka 160 elever i åk f-9, fyra förskoleavdelningar och ett 50-tal anställda.
I f-klass har vi 18 elever och du kommer arbeta tillsammans med en resursperson som känner gruppen sedan tidigare.
Tjänsten storlek: 86%.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är legitimerad lärare, har pedagogisk kunskap och erfarenhet för att undervisa i f-klass. Du är en trygg ledare och har förmågan att lyfta både de svaga och starka eleverna samt skapa en god gruppdynamik. Vi söker dig med personlig lämplighet och som kan bidra till våra skolas kristna konfessionella inslag i utbildningen.
Välkommen att söka en fantastisk tjänst!
Rekrytering sker fortlöpande. Tillträde 7 januari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
E-post: rektor@solangskolan.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kristna Skolföreningen i Örkelljunga
, http://www.solangskolan.se
Västra Spång 357 (visa karta
)
286 92 ÖRKELLJUNGA Arbetsplats
Solängskolan Kontakt
Rektor
Daniel Engelbrekt rektor@solangskolan.se 0435-448484, 0733-101373 Jobbnummer
9506139