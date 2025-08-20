Vice Pub- & Restaurangchef till The Bishops Arms Östersund
Bishop Scandinavia AB / Servitörsjobb / Östersund Visa alla servitörsjobb i Östersund
2025-08-20
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bishop Scandinavia AB i Östersund
, Sollefteå
, Örnsköldsvik
, Mora
, Umeå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en utåtriktad person med flerårig erfarenhet av pub & restaurang som är redo för att ta ett nytt steg och bli en av teamet på The Bishops Arms Östersund
Som Vice- Pub & Restaurangchef är man Pubchefens högra hand & en av grundpelarna på puben. Förutom att skapa atmosfären och sätta din prägel på teamet & puben är du även arbetsledare på ditt skift och problemlösare för allehanda uppgifter som kan uppstå.
Du kommer även att träda in som pubchef under de perioder ordinarie pubchefen har semester eller är på tjänsteresa. I dessa perioder har du utöver dina vanliga uppgifter ett personalansvar som innefattar att bemanna puben, lösa problem på ett konstruktivt sätt samt ta det operativa och yttersta ansvaret för att både gäster och personal blir nöjda.
Du ska tycka att service är roligt och kunna engagera personalen för att utveckla vårt koncept och bidra till att stärka vårt varumärke på marknaden.
Arbetet är i grunden driftbaserat då du är ett av ansiktena utåt och står för kvalitén hos produkten men vissa administrativa uppgifter såsom veckovisa beställningar, rengöring av vår ölanläggning (vi lär dig) samt uppdatera våra sociala medier och appen Untappd finns.
För att lyckas inom tjänsten krävs goda kunskaper inom Öl, mat, dryck i allmänhet och en stor passion för service samt att kunna leda personal på ett transparent sätt.
Omfattning enlig ök (mellan 70-90%), skiftarbete, dag, kväll och helg
Skicka in din ansökan redan idag då vi kommer att behandla ansökningar löpande.
Lön, enligt överenskommelse
The Bishops Arms är Sveriges ledande kedja av engelska pubar. Vi finns idag på 41 platser från Malmö i söder till Kiruna i norr, och är en del av Elite Hotels of Sweden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bishop Scandinavia AB
(org.nr 556581-7540), http://www.bishopsarms.com Arbetsplats
The Bishops Arms Kontakt
Magnus Rode pubchef.ostersund@bishopsarms.com 076-1185047 Jobbnummer
9468261