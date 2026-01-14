Vice Djursjukhuschef till Specialistdjursjukhuset i Helsinborg
Evidensia Sverige AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-01-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Evidensia Sverige AB i Helsingborg
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
, Hässleholm
eller i hela Sverige
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg erbjuder högkvalitativ djurvård dygnet runt, årets alla dagar. Vi kombinerar avancerad teknik och specialistkompetens med en varm och inkluderande kultur där varje medarbetare och varje individ räknas.
Vi är en arbetsplats där kollegialt stöd, hållbart ledarskap och ständig utveckling står i centrum.
Vår verksamhet växer och utvecklas, och vi söker nu en vice djursjukhuschef som tillsammans med vår djursjukhuschef vill leda vår resa framåt - med fokus på välmående team, nöjda djurägare och djursjukvård i världsklass.
Om jobbet: Som vice djursjukhuschef är du en självklar del av djursjukhusets ledning och arbetar nära djursjukhuschefen för att tillsammans utveckla verksamheten och stärka arbetsmiljö, kultur och kvalitet.
Du bidrar aktivt till ett starkt, samlat ledarskap och är med och driver både den dagliga verksamheten och utvecklingsarbetet. I rollen ingår att:
• Tillsammans med djursjukhuschefen leda, utveckla och stärka verksamheten
• Ha personalansvar med fokus på arbetsmiljö, kompetensutveckling och rekrytering
• Arbeta operativt och strategiskt med verksamhetsutveckling, arbetsmiljöfrågor och förändringsledning
• Driva och utveckla rutiner, processer och arbetssätt i nära dialog med våra team
• Ingå i ledningsgruppen och tillsammans skapa en trygg, engagerad och framåtriktad arbetsplats
Klinisk kompetens är inget krav - men det är meriterande om du har erfarenhet från vård- eller tjänsteverksamhet med liknande komplexitet.
Vi tror på ett coachande och inkluderande ledarskap där vi stärker och stöttar varandra, där empati och tydlig kommunikation är självklarheter och där varje medarbetare får möjlighet att växa.
Vad erbjuder vi?
Ett utvecklande chefsuppdrag i en värderingsstyrd organisation
Ett starkt och engagerat team med hög kompetens och stort hjärta
Möjlighet till ledarskapsutveckling och utvecklingsmöjligheter inom Evidensia
Möjlighet att påverka både nutid och framtid för djursjukvården
Ett arbete där du gör skillnad - på riktigt
Vem söker vi? Du är en erfaren chef eller ledare som trivs i en miljö där du får ta ansvar, leda i förändring och skapa resultat tillsammans med andra. Du kan ha bakgrund från djursjukvård, humanvård eller annan liknande verksamhet.
Som ledare är du:
Lyhörd, prestigelös och trygg i ditt beslutsfattande
Strukturerad och drivande - men samtidigt inkännande och ödmjuk
Genuint intresserad av att utveckla både människor och verksamhet
Engagerad i frågor om arbetsmiljö och hållbarhet
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens djursjukvård - där kvalitet, innovation och omtanke går hand i hand.
Ort: Helsingborg
Omfattning: Heltid
Sista dag att ansöka är Vi tillämpar löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag - dock senast 1 februari.
För information: Frågor? Kontakta djursjukhuschef Bodil Wahlgren på bodil.wahlgren@evidensia.se
Varmt välkommen till ett meningsfullt ledarskap hos oss på Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg.
Om Evidensia
Evidensia Djursjukvård erbjuder trygg och personlig vård för hundar, katter, exotiska djur och hästar. På lokala djurkliniker och specialiserade djursjukhus i hela Sverige får viktiga familjemedlemmar hjälp med förebyggande friskvård, primärvård, akutvård, avancerad kirurgi och rehabilitering. Varje möte med djur och ägare ska göra skillnad och tillsammans tar våra engagerade medarbetare emot över 500 000 patientbesök per år. Tillsammans arbetar vi för att driva den veterinärmedicinska utvecklingen framåt, för djurens bästa varje dag.
Evidensia Specialistdjursjukhuset Helsingborg är ett jouröppet remissdjursjukhus med hög kompetens inom kirurgi, ortopedi, bilddiagnostik, neurologi, onkologi, dermatologi, gastroenterologi, internmedicin, odontologi, akut- och intensivvård. Vårt fokus är omsorg och omtanke för varje djur och varje situation. Vår position inom svensk djursjukvård gör att många av våra patienter kommer långväga för att få hjälp. Med våra heltäckande specialistområden och spetskompetenser kan vi erbjuda våra djurägare avancerad djursjukvård i världsklass. Vi har hög kompetens, många resurser och avancerad teknik men framför allt ett stort hjärta som värnar för djurens bästa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7049205-1788435". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evidensia Sverige AB
(org.nr 556931-2712), https://jobb.evidensia.se
Bergavägen 3 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Arbetsplats
Evidensia Djursjukvård Jobbnummer
9683420