Viasat,comhem,telenor & Telia. Sälj Med Oss! - Effective Communication Dnr AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Effective Communication Dnr AB

Effective Communication Dnr AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-03-03Effective Communication söker nu erfarna säljare till Sveriges mest eftertraktade projekt inom försäljning, Viasat, Comhem, Telenor och Telia. På respektive projekt har du daglig kontakt med både nya samt befintliga kunder via telefon. Vi erbjuder en fast timlön och marknadens högsta provisioner. Detta innebär att du inte har något lönetak, men att vi självklart erbjuder en trygghet i och med timlönen.Vi söker dig som:Är 18+Har tidigare erfarenhet utav försäljning (helst genom telefon)Vill jobba heltidTalar och skriver flytande svenskaHar ett stort intresse för försäljning och vill utvecklasVi erbjuder dig:Fast timlön + höga provisionBra arbetsmiljöSäljutbildningarTävlingar och aktiviteterGoda utvecklingsmöjligheterMer om tjänsten:Som säljare hos oss för projekten (Comhem, Telenor, Telia & Viasat) har du daglig kontakt med både nya samt befintliga kunder via telefon. Då vi anser att kunskap är nyckeln till försäljning förser vi våra medarbetare med en säljutbildning, anpassad coachning för varje individ samt tydligt uppsatta mål för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. För att ständigt hålla motivationen på topp arbetar vi mycket med tävlingar och gemensamma aktiviteter.Om oss på Effective Communication:Effective Communication grundades 2010 och är idag ett av Sveriges främsta företag inom telekombranschen. Vi arbetar med ett flertal framgångsrika bolag där försäljning av toppklass ligger i fokus. Vi är en ung och dynamisk arbetsplats med ca 140 medarbetare i Stockholm och ytterligare 70 anställda på vårat kontor i Barcelona. Vårt fräscha kontor i Stockholm hittar du i Kista där vi bland annat har aktivtetsrum med fotbollscage, biljard, pingis, playstation samt spel. Stort fräscht och topprenoverat kontor med sköna kollegor och rolig arbetsmiljö!Tjänsten tillsätts när vi hittat rätt kandidater, så varmt välkommen att skicka in ditt namn och telefonnummer för att bli en del av vårt härliga team!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2020-03-03Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-08-20Effective Communication Dnr AB5130449