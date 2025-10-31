Viasales Söker Medarbetare Till Vår Kvalitetsavdelning!
Viasales AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
Vill du arbeta med kvalitetssäkring och utvecklas i en dynamisk arbetsmiljö? VIASALES söker kandidater till kvalitetsavdelningen!
Arbetsbeskrivning Som en del av vårt kvalitetsavdelningsteam kommer du att arbeta med att säkerställa och förbättra kvaliteten på våra processer och tjänster. Du kommer att vara en viktig del av vårt team och hjälpa till att upprätthålla hög standard i vårt arbete. Tjänsten är baserad på vårt moderna kontor i Stockholm, Hammarby Sjöstad.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från stora telekomföretag.
Har erfarenhet av försäljning och att arbeta med kunder.
Är social, lätt att prata med människor och gillar att arbeta i team.
Har bra datorvana och goda kunskaper i olika system.
Är minst 21 år gammal.
Erfarenhet av Excel är ett plus, men inte ett krav.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst.
En utvecklande arbetsmiljö med stora möjligheter att växa.
Engagerade och härliga kollegor.
Möjlighet att påverka och förbättra vårt kvalitetsarbete.
En säker start med introduktion och stöd.
Är detta du eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt, då vi rekryterar löpande.
Vid frågor angående tjänsten, kontakta någon av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com
- 073- 713 45 30
Emilia Larsson - emilia@viasales.com
- 072- 145 00 40 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9584035