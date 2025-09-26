Viasales Söker Fältsäljare Till En Välgörenhetskampanj
Viasales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Om rollen:
Du kommer att arbeta för en etablerad välgörenhetsorganisation som fokuserar på att förbättra hälsa och livsvillkor för människor i utsatta delar av världen. Genom fysiska kundmöten bidrar du till att skapa bättre tillgång till sjukvård, rent vatten och utbildning. Ditt arbete gör verklig skillnad för barn, kvinnor och hela samhällen.
Du utgår från Stockholm och arbetar i både innerstad och närliggande områden. En del resor inom regionen kan förekomma, men du har alltid en tydlig plan och struktur för dina besök.
Vi erbjuder en gedigen introduktionsutbildning och löpande coachning från erfarna kollegor. Vi söker dig med hjärtat på rätt plats, god social förmåga och en vilja att utvecklas och växa tillsammans med oss.
Vi söker dig som: Är myndig och talar flytande svenska.
Har en positiv attityd och lätt för att ta kontakt
Trivs i en social och aktiv arbetsmiljö
Har körkort (meriterande men inget krav)
Tidigare erfarenhet av försäljning inom välgörenhet (inget kav men mycket meriterat)
Vi erbjuder: Heltidstjänst
Fast grundlön + attraktiv provision utan tak
Du utgår från Stockholm - stationerad och rörlig inom området
Utbildning, utvecklingsmöjligheter och mentorskap
En härlig teamkänsla med gemenskap, aktiviteter och tävlingar
Bonusar, events och firanden vid varje framgång
Ansök redan idag för att ta nästa steg i din karriär!
För frågor, kontakta:
Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076-872 31 42 Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9529175