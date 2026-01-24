Viasales Söker En Rekryterare!

Viasales AB / Administratörsjobb / Stockholm
2026-01-24


Söker du ett socialt och omväxlande uppdrag? Vill du arbeta med några av Sveriges största varumärken? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en driven rekryterare som vill ta nästa steg i karriären. Vi söker en driven rekryterare som vill arbeta med några av Sveriges största varumärken!
I denna roll ansvarar du för att hitta och matcha rätt kandidater för säljuppdrag och arbeta i ett högt tempo för att leverera resultat. Erfarenhet av försäljning är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av uppsökande försäljning.

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av försäljning

Är social och bekväm med att prata med människor

Har god förmåga av att kommunicera, lyssna och är resultatinriktad

Talar och skriver obehindrad svenska

Trivs i en fartfylld arbetsmiljö

Vi erbjuder:

Heltidstjänst

Fantastiska kollegor och en stark teamkänsla

Personlig coachning, vidareutbildningar och generösa bonusar

Fast lön

Är detta du eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt!
Vid frågor angående tjänsten, kontakta någon av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com - 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com - 073- 713 45 30

Sista dag att ansöka är 2026-01-26
