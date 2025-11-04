Viasales Söker En Rekryterare!

Viasales AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-11-04


Visa alla administratörsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Viasales AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Söker du ett socialt och omväxlande uppdrag? Vill du arbeta med några av Sveriges största varumärken? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en driven rekryterare som vill ta nästa steg i karriären. Vi söker en driven rekryterare som vill arbeta med några av Sveriges största varumärken!
I denna roll ansvarar du för att hitta och matcha rätt kandidater för säljuppdrag och arbeta i ett högt tempo för att leverera resultat. Erfarenhet av rekrytering är ett krav och vi ser gärna att du även har erfarenhet av försäljning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering
Är social och bekväm med att prata med människor
Har god förmåga av att kommunicera, lyssna och är resultatinriktad
Talar och skriver obehindrad svenska
Trivs i en fartfylld arbetsmiljö

Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Fantastiska kollegor och en stark teamkänsla
Personlig coachning, vidareutbildningar och generösa bonusar
Fast lön

Är detta du eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt!
Vid frågor angående tjänsten, kontakta någon av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com - 073-566 00 53
Theres Akram - theres@viasales.com - 073- 713 45 30
Emilia Larsson - emilia@viasales.com - 072- 145 00 40

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Viasales AB (org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/

Arbetsplats
Viasales

Kontakt
Izabel Nilsson
izabel@viasales.com

Jobbnummer
9588995

Prenumerera på jobb från Viasales AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Viasales AB: