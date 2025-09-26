Viasales Söker En Rekryterare!
2025-09-26
Söker du ett socialt och omväxlande uppdrag? Vill du arbeta med några av Sveriges största varumärken? Då har du hittat rätt. Just nu letar vi efter en driven rekryterare som vill ta nästa steg i karriären. Vi söker en driven rekryterare som vill arbeta med några av Sveriges största varumärken!
I denna roll ansvarar du för att hitta och matcha rätt kandidater för säljuppdrag och arbeta i ett högt tempo för att leverera resultat. Erfarenhet av rekrytering är ett krav och vi ser gärna att du även har erfarenhet av försäljning.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering
Är social och bekväm med att prata med människor
Har god förmåga av att kommunicera, lyssna och är resultatinriktad
Talar och skriver obehindrad svenska
Trivs i en fartfylld arbetsmiljö
Vi erbjuder:
Heltidstjänst
Fantastiska kollegor och en stark teamkänsla
Personlig coachning, vidareutbildningar och generösa bonusar
Fast lön
Är detta du eller ditt nästa drömjobb? Skicka in din ansökan direkt!
Vid frågor angående tjänsten, kontakta någon av våra rekryteringskonsulter
Izabel Nilsson - izabel@viasales.com
- 073-566 00 53 Emmy Zachrisson - emmy@viasales.com
- 076- 872 31 42 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), http://www.viasales.com/ Arbetsplats
Viasales Kontakt
Izabel Nilsson izabel@viasales.com Jobbnummer
9529200