Viasales Söker En Projektledare Inom Telemarketing
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Vill du leda ett av Sveriges mest resultatorienterade telemarketingteam?
VIASALES växer snabbt och söker nu en strukturerad, engagerad och affärsdriven Projektledare som vill ta ett helhetsansvar för våra telemarketingprojekt.
Det här är en roll för dig som har erfarenhet av försäljning, förstår hur en säljorganisation fungerar och drivs av att utveckla både människor och resultat. Du kommer att arbeta nära ledningen och ha en central roll i den dagliga driften av våra telemarketingprojekt.
Om rollen
Som Projektledare för Telemarketing ansvarar du för den operativa driften av våra säljprojekt. Du säkerställer att teamen har rätt förutsättningar att prestera, följer upp nyckeltal och arbetar aktivt med coachning, struktur och utveckling.
Du blir en viktig länk mellan säljarna, teamledarna och ledningen och har ett stort inflytande över projektens utveckling och resultat.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Leda och utveckla våra telemarketingprojekt i det dagliga arbetet.
Säkerställa att projektens mål och KPI uppnås.
Coacha och stötta teamledare och säljare mot högre prestation.
Följa upp försäljningsresultat och analysera nyckeltal.
Planera bemanning och säkerställa rätt resurser i projekten.
Arbeta nära ledningen för att utveckla arbetssätt, processer och försäljningsstrategier.
Vara kontaktperson mot våra uppdragsgivare vid behov.
Skapa en positiv kultur där motivation, struktur och resultat går hand i hand.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av projektledning eller operativt ansvar inom försäljning.
Har arbetat med telemarketing, gärna inom telekom eller liknande bransch.
Har erfarenhet av att leda, coacha eller utveckla säljteam.
Är strukturerad och van att arbeta mot tydliga mål och KPI.
Är analytisk och trivs med att följa upp resultat.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och prestigelös.
Trivs i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik.
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett av Sveriges snabbast växande säljbolag.
Stor möjlighet att påverka både projekt och arbetssätt.
Nära samarbete med ledning och beslutsfattare.
En entreprenöriell arbetsmiljö med korta beslutsvägar.
Konkurrenskraftig lön med goda utvecklingsmöjligheter.
Härliga kollegor och en arbetsplats där prestation, gemenskap och utveckling står i fokus.
Vill du vara med och bygga framtidens telemarketingavdelning?
Skicka in din ansökan redan idag med CV och en kort presentation om varför du passar i rollen.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
📧 Emmy Zachrisson – emmy@viasales.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973975-2072115". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viasales AB
(org.nr 556937-3045), https://jobb.viasales.com
116 29 (visa karta
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116 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Viasales Jobbnummer
9979854