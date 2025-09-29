Vianor Söker Däckmontörer Till Höstsäsongen
2025-09-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vianor är, som däckverkstadskedja, på väg in i en hektisk period, och vi söker nu engagerade medarbetare som är redo att välkomna alla våra kunder och bidra till de bästa kundupplevelserna!
Alla våra verkstäder erbjuder däckservice för olika typer av fordon - de flesta även bilservice.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara däckservice på personbilar och SUV, vilket inkluderar hjulskifte, montering, balansering, hämtning av hjul till och från däckhotell samt tvätt av hjul.
Som medarbetare hos oss på Vianor är du en viktig del i vårt arbete med att göra våra kunders resa så bekväm och säker som möjligt. Vi har höga krav på arbetsmiljö och säkerhet för att undvika skador.
Om du är en oerfaren eller erfaren, manlig eller kvinnlig däckmontör är inte avgörande för oss - så länge du har rätt inställning och kan skriva under på våra punkter nedan:
För att lyckas i rollen ser vi nämligen att du
Har en stor känsla för service, tar ansvar och är uthållig
Har B-körkort
Är positiv och social
Är noggrann och tycker det är viktigt att följa säkerhets- och andra rutiner
Är i god fysisk form
Hos oss får du:
En lärorik och spännande arbetsdag, där säkerhet och en bra kundupplevelse står i centrum
Ett självständigt arbete där du kan utveckla din arbetslivserfarenhet, det är inte omöjligt att en säsongsanställning kan leda till ytterligare jobbmöjligheter hos oss.
Bli en del av vårt Vianor-team, där samarbete och laganda är viktigt
Lön och andra anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Anställningens längd kommer att variera, men 4-6 veckor är ofta det vanliga. I norra delen av landet börjar säsongen ofta i mitten av oktober och längre söderut några veckor senare.
Branschen är mansdominerad så eftersom vi gärna vill spegla mångfalden hos våra kunder välkomnar vi särskilt kvinnliga sökanden, men självklart, är du kille är du lika välkommen att söka.
Låter detta som något för dig? Vi anställer kontinuerligt, så skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
