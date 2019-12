Vi vill bli fler medarbetare på Vårdadministrativt centrum (VAC) - Västra Götalands läns landsting - Administratörsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalands läns landsting

Västra Götalands läns landsting / Administratörsjobb / Göteborg2019-12-23Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vill du ha ett arbete där du arbetar både med människor och administration? Gillar du när ingen dag är den andra lik? Tycker du om att påverka ditt egna schema? Vill du ha möjlighet att arbeta på distans? Då kan du var den vi söker!2019-12-23Hos oss på Vårdadministrativt centrum hanterar vi administrativa uppgifter för fyra akutintag inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.Akutmottagningarna som ingår i Vårdadministrativt centrum är barnakuten samt vuxenakuterna på Östra, Sahlgrenska och Mölndals sjukhus.Din placering kommer vara hos traumateamet på Sahlgrenska akutmottagning. Du och dina kollegor bemannar Sahlgrenska akutmottagning dygnet runt och just nu söker vi personal som vill arbeta skift dag, kväll och helg. Vid nattjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset gäller dubbel Ob-ersättning under timmarna 22:00 - 06:00.Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av sedvanliga medicinska sekreteraruppgifter, såsom utskrift av journaler, diagnosklassificering och besöksregistrering i ELVIS. Utöver detta ingår funktionen traumasekreterare, vilket innebär att du dokumenterar på plats vid traumalarm och är med inne på salen när traumapatienter kommer in. Du dokumenterar bl.a. mätvärden, skriver ut etiketter och armband, faxar remisser och ringer röntgen vid behov. Du har en viktig roll i traumateamet tillsammans med övriga yrkeskategorier så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor för att säkerställa patientsäkerheten.Vi söker dig som har vårddokumentationsutbildning. Det är meriterande om du dessutom har erfarenhet av Melior, MedSpeech, Elvis och/eller sjukvård.Som person bör du vara van vid att arbeta i högt tempo med varierande arbetsuppgifter. Vidare är du flexibel och upplever ett mångsidigt arbete som stimulerande. Dessutom har du god initiativ- och samarbetsförmåga.Välkommen med din ansökan!Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-01-19Västra Götalands Läns Landsting5019154