Vi vill bli fler i köket på Pinchos Uppsala
Pincho Nation AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-09-06
Vi söker ny kollega till köket!
Hos oss på Pinchos lever och utvecklas våra värderingar och vårt engagemang i varje medarbetare. Därför är det viktigt att hitta fina människor som passar in i just vår kultur och i vår restaurangmiljö för när alla trivs och mår bra så fungerar även jobbet bättre!
Till köket på Pinchos välkomnar vi många gäster varje dag och gör allt för att bemöta deras förväntingar. Med många gäster kommer ett högt tempo och det gäller att behålla ett lugn, fokus och att hitta glädjen i mötet med våra gäster vid luckan.
Vi arbetar för en blandning av kompetenser och erfarenheter i våra kök, vilket innebär att vi ska kunna erbjuda dig med kockerfarenhet en utvecklande arbetsplats. Men vi vill lika gärna välkomna dig som är helt ny i vår bransch. Då krävs det inte att du är utbildad kock eller har flera års erfarenhet, men det du saknar i kunskap får du ta igen med ett driv av att vilja lära!
Vilka är vi? På Pinchos tror vi på att leverera en WOW-upplevelse både till våra kunder men också till våra anställda. Vi uppmuntrar alla anställda att vara sig själva, och att just din unika personlighet tillsammans med alla andras är det som utgör Pinchos personlighet!
Pinchos är ett restaurangkoncept baserat på en svensk originalidé från Göteborg 2012. Huvudkontoret är tillika etablerat i Göteborg. Förutom att erbjuda ett brett, varierat utbud av smårätter i lokaler med extravagant dekor utmärker sig Pinchos också genom att vara världens första app-restaurang. Sedan starten har våra gäster tagit både oss, vår app och vår mat till sina hjärtan. 2014 öppnades konceptet upp för franchisetagare och 2017 startades en internationell etablering. I dagsläget har kedjan över 70 restauranger och expanderar stadigt.
Vi kan erbjuda dig en rolig arbetsplats
stora möjligheter att utvecklas i kedjan
ett innovativt koncept
fantastiska kollegor
För att passar bra hos oss tror vi att du har tidigare erfarenheter från arbete i kök
är flexibel och innovativ
trivs med högt tempo
uppskattar gästkontakten som våra öppna kök erbjuder
sprider positiv energi omkring dig
är bra på att säkerställa kvalitet
uppskattar att vår mat tillagas efter recept
är snabb, noggrann och effektiv
kan och vill bjuda på dig själv
Låter det som något för dig? Skynda dig att söka! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), http://www.pinchos.se Arbetsplats
Pinchos Kontakt
Elias Grafström elias.dif@hotmail.com Jobbnummer
9495932