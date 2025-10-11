Vi vill bli fler i köket på Pinchos Umeå
Pincho Nation AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2025-10-11
Vi söker kökspersonal till Pinchos! Är du vår nästa stjärna?
Har du ett leende som smittar, älskar att jobba i team och tycker att en arbetsdag med högt tempo bara gör livet roligare? Då kan du vara den vi letar efter!
Vad vi söker: Vi letar efter en person som sprider bra energi, är social och har lätt att samarbeta. Erfarenhet i kök? Kul! Ingen erfarenhet? Inga problem! Vi lär dig allt du behöver - så länge du har rätt inställning och vill vara en del av vårt grymma team.
Vem är du?
En lagspelare med skön attityd
Gillar att ha kul på jobbet
Har en positiv inställning och vill lära dig nya saker
Trivs i ett fartfyllt tempo och gillar att jobba med händerna
Tycker om att träffa nya människor och snacka med kollegor och gäster
Vad får du hos oss?
En arbetsplats där vi skrattar mycket och har kul ihop
Grymma kollegor och en skön gemenskap
Möjlighet att utvecklas i en stor restaurangkedja
Flexibla arbetstider - perfekt för dig som vill jobba extra eller deltid
Låter det som något för dig? Då vill vi höra från dig! Skicka in din ansökan och berätta varför just DU skulle passa i vårt team. Vi anställer löpande - så vänta inte!
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Pincho Nation AB
(org.nr 556870-7623), http://www.pinchos.se Arbetsplats
Pinchos Kontakt
Pinchos Umeå info@umea.pinchos.se Jobbnummer
9552177