Vi växer! Vi söker flera städare (100%) inom bygg- och flyttstäd!
PLACERING: Fagersta
Vi söker 2 städhjältar för byggstäd (heltid - start omgående)!
Klara Städ fortsätter att växa och vi söker nu 2 personer som vill arbeta heltid med byggstäd och slutstäd.
Tjänsten innebär heltidsarbete med start omgående och arbete under kommande månader (fram till augusti), med goda möjligheter till fortsatt arbete därefter.Om tjänsten
Du kommer främst att arbeta med:
Slutstädning efter byggnation och renovering
Finstädning med höga kvalitetskrav
Arbete på olika arbetsplatser och i varierande miljöer
Arbetet kan ske både självständigt och i team, och tempot kan periodvis vara högt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av byggstäd, flyttstäd eller liknande (meriterande)
Är noggrann och har öga för detaljer
Trivs med ett fysiskt arbete
Är flexibel och kan anpassa dig till olika arbetsplatser
Är ansvarstagande och självgående
Har en positiv inställning och god samarbetsförmåga
Vi erbjuder:
Heltidsarbete (100%) med start omgående
Arbete under en intensiv period fram till augusti
Goda möjligheter till förlängning och fortsatt arbete
Kollektivavtal
Ett team med bra sammanhållning
Hos oss på Klara Städ är kvalitet och yrkesstolthet i fokus. Du blir en viktig del av vårt team och vårt ansikte utåt.
Vi ser fram emot din ansökan
OBS
Ansökan sker endast via mejl.
Vi återkopplar endast till de kandidater som går vidare i processen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: henrik@klarastad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Städare Fagersta". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Städ AB
(org.nr 559237-6981) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Klara Städ AB Fagersta Kontakt
Henrik Lundgren henrik@klarastad.se Jobbnummer
9817539