Vi växer! Teamtandvården i Ulricehamn söker tandhygienist och tandsköterska
Praktikertjänst AB / Tandsköterskejobb / Ulricehamn Visa alla tandsköterskejobb i Ulricehamn
Vi växer!
Tack vare det höga trycket från alla våra fantastiska patienter, som rekommenderat oss till familj och vänner, söker vi nu fler kollegor till vårt team.
Vi söker en tandsköterska och en tandhygienist till vår omtyckta klinik med fem stjärnor i kundbetyg. Vi söker dig som vill jobba hel eller deltid. Hos oss får du möjligheten att utvecklas och synas. Vi söker dig som är passionerad, driven och brinner för ditt yrke.
Det är viktigt att du är serviceinriktad då vi som vårdgivare prioriterar våra patienter högt. Hos oss får du en glad, trivsam och professionell arbetsplats. Vi är ett team som består av en tandläkare på heltid Christopher (klinikägare), en tandhygienist och två tandsköterskor. Vi har även två tandläkare som kommer in och jobbar vid behov. Vi jobbar i team där vi kompletterar varandra, vilket innebär att din roll kommer att vara viktig för att samarbetet ska lyckas.
Intervjuer sker löpande.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/199". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Västra Götalands län, Tandläkare Christopher Staversjö Kontakt
Christopher Staversjö 0708400998 Jobbnummer
9780406