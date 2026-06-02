Vi växer! Tandsköterska sökes till Folktandvården Breared

Tandsköterska sökes till Folktandvården Breared
2026-06-02
Vill du jobba på en arbetsplats där engagemang, utveckling och arbetsglädje står i centrum? Nu söker vi en erfaren tandsköterska till vår klinik i Breared. Hos oss får du möjlighet att växa genom personligt lärande, vara delaktig i verksamhetens utveckling och arbeta i nära samarbete med kollegor och aktörer i närområdet. Vi tror på trivsel, delaktighet och stolthet i yrkesrollen – och vi vill att du ska se fram emot varje arbetsdag. Låter det lockande? Skicka in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Som tandsköterska hos oss blir du en del av en glad och engagerad personalgrupp med varierad bakgrund och erfarenhet. För oss är det viktigt att hela kliniken ska känna sig som ett team där alla är lika viktiga och där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta tillsammans med tandläkare och andra sköterskor, i team och individuellt, med patientens bästa i fokus. I arbetet ingår arbetsuppgifter som assistans och/eller profylax. Vi välkomnar och uppmuntrar även dina egna intresseområden.
Som nyanställd genomgår du ett introduktionsprogram och du får god stöttning av dina kollegor. Folktandvårdens gemensamma dagar för nyanställda och utbildning i journalsystemet ingår i introduktionen.Om företaget
Tandvårdsklinikerna i Varbergsområdet består av Breared, Tvååker och Västra Vall. Vi har ett nära samarbete kring bemanning och patienter och delar gemensamma nämnare som verksamhetschef, planeringsdagar och personal vid behov.
Du kommer att ha din anställning i Breared, som är den näst största kliniken i Varberg med fem behandlingsrum.
Till Varberg pendlar du enkelt med tåg och sedan enkel bussförbindelse till Breared. Region Halland erbjuder rabatterat busskort med Hallandstrafiken och förmånliga leasingalternativ för bil eller elcykel, för den som är intresserad av det.
Som tandsköterska hos oss möter du ett glatt gäng med en god sammanhållning. Vi jobbar nära varandra i team där alla måste ta ett stort ansvar för att kliniken ska fungera så bra som möjligt för våra patienter. Vi är också måna om att hjälpa och stötta varandra.
På kliniken utför vi undersökningar och orsaksutredningar, samt efterföljande behandling såsom lagning, rotbehandling, protetik och operation, inklusive implantatinstallation. Vi erbjuder möjlighet till anestesi med The Wand, har scanner för digitala avtryck, digital chatt för patienter och tillgång till OPG.Kvalifikationer
Du som söker är utbildad tandsköterska, gärna med flera års erfarenhet. Tjänsten kräver att du kan arbeta i ett digitalt journalsystem som till exempel Carita, Opus, eller motsvarande. Att du behärskar svenska i tal och skrift är också ett krav för tjänsten.
Du sätter patienten i fokus och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du har förmågan att förstå och arbeta utifrån ett helhetsperspektiv för klinikens bästa. Du är intresserad av systematiska förbättringar och bidrar till kunskapsutbyte. Vi värdesätter egenskaper som engagemang, samarbetsförmåga och att du är serviceinriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som tandsköterska här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
432 17 VARBERG Arbetsplats
Folktandvården Halland, Verksamhetsområde Varberg Kontakt
Avdelningschef
Filip Muylaert Ilver 0702-128736 Jobbnummer
9941971