Vi växer så det knakar! Nu söker vi en erfarna Restaurangmedarbetare
2026-04-29
Vill du utveckla framtidens Café Linnéa tillsammans med oss?
Vi växer så det knakar! Nu söker vi en erfaren Restaurangmedarbetare på heltid (tillsvidare) samt två medarbetare för helger.
På Café Linnéa i Häradsbäck gör vi saker på riktigt. Vi fokuserar helhjärtat på gästen och maten. Här lagas allting från grunden - från den klassiska svenska husmanskosten på lunchmenyn till det hembakade fikat. Nu går vi in i en expansiv fas och söker dig som vill vara med och sätta din prägel på vår fortsatta resa.
Din roll hos oss
Som en del av vårt lilla, sammansvetsade team är din insats direkt avgörande. Hos oss är ingen bara "en i mängden" - vi värderar korta beslutsvägar och ger dig stort utrymme att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Heltidstjänsten: En tillsvidareanställning för dig som vill ha ett helhetsansvar och vara en drivande kraft i vardagen.
Helgjobb: För dig som vill bidra med energi och servicekänsla under våra välbesökta helger.
Sommarens höjdpunkt: Utöver vår matlagning växlar vi upp inför sommaren med en stor satsning på kulglass - en favorit som kräver både tempo och ett smittande leende!
Vem söker vi?
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet: Du är trygg i restaurangmiljön och har jobbat i branschen tidigare.
För heltidstjänsten: Söker vi dig som är minst 20 år gammal.
Brinner för service: Du har ett genuint fokus på kundservice och förstår att det är de små detaljerna som gör gästens upplevelse magisk.
Är en lagspelare: Du trivs i det lilla teamet där vi hjälps åt med allt och sprider positiv energi.
Varför Café Linnéa?
Påverkan: Här får du vara med och utveckla ett café i tillväxt.
Hantverk: Stoltheten i att servera mat och fika lagat från grunden.
Gemenskap: Ett prestigelöst team där allas röst hörs.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka din ansökan (CV och personligt brev) redan idag till bjorn.johansson@haradsback.se
Glöm inte att ange om du söker heltidstjänsten eller helgjobbet.
Om du har frågor kontakta Björn Johansson på 0793-13 13 74 eller bjorn.johansson@haradsback.se
Välkommen med din ansökan till oss i Häradsbäck!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: bjorn.johansson@haradsback.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till Café Linnéa".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härlunda Event AB
(org.nr 559425-4012)
Älmhultsvägen 3 (visa karta
)
343 92 HÄRADSBÄCK
Verksamhetsutvecklare
Björn Johansson bjorn.johansson@haradsback.se 0793131374
