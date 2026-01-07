Vi växer så det knakar! Nu behöver vi duktiga truckförare i Halmstad.
2026-01-07
Är du vår nästa stjärna bakom spakarna? Truckförare sökes för långsiktiga uppdrag i Halmstad!
Har du truckkortet i högsta hugg och letar efter en arbetsplats där du faktiskt trivs? Vi på Pauder & People söker nu drivna och positiva truckförare till våra kunder i Halmstad med omnejd.
Om rollen:
Vi letar inte bara efter någon som kan köra truck, utan efter kollegor som vill göra skillnad på lagret. Hos våra kunder i Halmstad blir du en viktig länk i kedjan. Arbetsuppgifterna varierar men fokus ligger på säker och effektiv materialhantering, lastning/lossning och att hålla god ordning.
Vi satsar på långsiktighet. Det betyder att vi vill att du ska växa tillsammans med oss och våra kunder, med målet att du ska känna dig som en självklar del av teamet under en lång tid framöver.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en person som:
Har ett inre driv: Du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ.
Värdesätter gemenskap: Du bidrar till den goda stämningen i fikarummet såväl som ute på golvet.
Är noggrann: Du kör säkert och är rädd om både gods och kollegor.
Är punktlig: Du förstår vikten av att vara på plats i tid för att teamet ska fungera.
Giltigt truckkort (A+B-behörighet).
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller industri är meriterande.
Du talar och förstår svenska obehindrat för en säker arbetsmiljö.
Vad erbjuder vi?
Vi tror på att nöjda medarbetare gör ett bättre jobb. Därför erbjuder vi:
Trevlig arbetsmiljö: Vi samarbetar med kunder som värnar om sin personal.
Trygghet: Långsiktiga uppdrag med schyssta villkor och kollektivavtal.
Lokal förankring: Uppdrag centralt i Halmstad med omnejd - slipp långa pendlingstider.
Pauder & People är din lokala partner för bemanning och rekrytering i Halland. Med lång erfarenhet och ett genuint engagemang för det halländska näringslivet, hjälper vi företag att växa genom att förena rätt kompetens med rätt kultur. För oss är valet enkelt: vi väljer att gå på djupet i vår region och bransch framför geografisk expansion. Det gör oss till en långsiktig, trevlig och trygg expert på hemmaplan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: fredrik.paulsson@pauderpeople.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pauder & People Bemanning AB
(org.nr 559548-0798)
302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Paulsson fredrik.paulsson@pauderpeople.se 0732002860 Jobbnummer
9672458