Vi växer och söker tekniker till Forsbergs i Stockholm!
Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2025-10-14
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB i Sollentuna
, Stockholm
, Linköping
, Borlänge
, Karlstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens husbil- och husvagnsservice? Vi växer och därför söker vi nu ytterligare en glad och serviceinriktad Husbil- och husvagnstekniker som är redo att ansluta till vårt härliga team på Forsbergs i Stockholm!
Visste du att varannan svensk kan tänka sig att semestra med husbil eller husvagn? Intresset för friheten på vägen växer, och vi på Forsbergs är stolta över att vara en del av denna spännande utveckling. Vår kundgrupp har breddats, och idag ser vi allt från pensionärer och småbarnsfamiljer till inbitna golfare som våra kunder - och det året runt.
Som husbil- och husvagnstekniker på Forsbergs... ...kommer du vara en central del av vårt eftermarknadsteam. Här erbjuds en varierad och stimulerande arbetsdag där du arbetar med felsökning, reparationer, montering av tillbehör och iordningställande av både husbilar och husvagnar. Ditt arbete kan inkludera allt från snickeri och elinstallationer till montering av extrautrustning och service av värme- och elsystem.
En husbil eller husvagn är inte bara ett fordon - det är ett hem på hjul! Och det är här du gör skillnad för våra kunder, som förlitar sig på oss för att göra deras resor bekväma och problemfria.
Vi tror på en flexibel och positiv arbetsmiljö där vi stöttar varandra för att ge kunderna den bästa servicen. Du kommer att vara del av ett litet men engagerat team och som närmsta kollegor i Serviceverkstaden har du 2 till tekniker samt Servicechefen (som du också rapporterar till). Därtill har du även 2 kollegor på försäljningsavdelningen och avdelningarna arbetar nära tillsammans för att skapa en fantastisk upplevelse för våra kunder. Utöver kollegorna i Stockholm får du ca 100 härliga kollegor till, utspridda på 7 center samt huvudkontoret.
Vad söker vi? Vi söker dig som har ett tekniskt kunnande och en förmåga att lösa problem med kreativitet och noggrannhet. Du gillar variation och trivs med att arbeta med både mekaniska, elektriska och byggrelaterade uppgifter. Vi värdesätter ödmjukhet, positivitet och ett starkt kundfokus - och ser gärna att du är driven, lösningsorienterad och en teamspelare. Det är också viktigt att du har B-körkort för manuell växellåda (C-körkort är meriterande).
Varför välja Forsbergs?
En flexibel arbetsplats: Vi förstår vikten av balans och erbjuder en arbetsmiljö där det finns utrymme för både samarbete och självständigt arbete.
Tänk nytt, tänk framåt: Här är alla idéer välkomna och vi tror på ständigt nytänkande. Hos oss får du vara med och bidra till utvecklingen av branschen!
Ett team som stöttar: Vi är ett sammansvetsat gäng som har roligt tillsammans. Vi delar kunskap och ser till att alla trivs, vilket gör vårt jobb både effektivt och inspirerande. Låter det som ett jobb för dig? Vi arbetar med löpande urval, sök därför redan idag! Frågor gällande tjänsten besvaras av Marcus Hedvall, Servicechef. Mail: marcus.hedvall@ffc.se
.
Forsbergs Fritidscenter är Sveriges största importör och återförsäljare av husbilar och husvagnar. Vi har en bred produktportfölj med starka varumärken som Hobby, Frankia, Niesmann Bischoff, Polar, Pilote, Sunlight och Concorde. Vi har funnits i över 30 år och finns idag på sju orter i landet. Totalt är vi strax under 100 anställda och en stolt del av KVD-koncernen.
Läs gärna mer om oss på www.forsbergsfritidscenter.se
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Skicka ansökan". Ansökningar per e-post kan vi tyvärr inte beakta.
I den här rekryteringen har vi valt annonsering och kanaler och tackar därför vänligen men bestämt nej till direktkontakt med försäljare och rekryteringsföretag.
Urvalsarbetet kan kompletteras med personlighets- och logiktester.
Som ett kvalitativt led i vårt sedvanliga rekryteringsarbete genomgår våra slutkandidater en bakgrundskontroll samt ett drogtest, detta för att öka kännedomen om våra framtida medarbetare, trygga arbetsmiljön för våra medarbetare och möta regelkrav. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsbergs Fritidscenter i Hyssna AB
(org.nr 556431-7856), https://forsbergsfritidscenter.se Arbetsplats
Forsbergs Fritidscenter Kontakt
Marcus Hedvall marcus.hedvall@ffc.se Jobbnummer
9556295